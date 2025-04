A temporada 2025 da Porsche Cup terá sequência neste final de semana, e Paulo Reales espera seguir o processo de evolução na segunda etapa do campeonato da Sprint Trophy, marcada para o Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP). O piloto faz sua estreia no automobilismo após anos de dedicação aos karts e visa um desempenho melhor na segunda passagem da categoria pelo interior paulista.

Reales mostrou crescimento ao longo das atividades da primeira etapa do campeonato, disputada há duas semanas, melhorando seus tempos de volta em dez segundos. Na corrida, um problema de pressão de óleo em seu carro o impediu de completar a disputa. Mais adaptado ao carro e também ao circuito de 3.493 metros, o piloto do Porsche numeral 11 espera ter um desempenho ainda melhor neste final de semana.

“Vou chegar para esta segunda etapa da Porsche Cup empolgado por conta do aprendizado que tivemos na abertura do campeonato. Tive uma boa evolução ao longo da primeira etapa, e acumulei muita quilometragem em um circuito em que eu nunca tinha andado. Nosso objetivo agora é seguir evoluindo para brigar por bons resultados”, disse Paulo Reales, que tem o patrocínio de Sterling.

A programação da categoria Sprint Trophy da Porsche Cup em Mogi Guaçu terá início na sexta-feira (4) com um único treino livre, às 15h30. O sábado terá mais um ensaio, às 11h15, e a classificação, a partir das 17h30. A etapa conta com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

