Porsche Cup: Átila Abreu e Léo Sanchez buscam liderança do campeonato da GT3 Cup

A Porsche Cup Endurance desembarca em Goiânia para a disputa da segunda etapa das corridas de longa duração.

Atuais campeões na categoria GT3 Cup, Átila Abreu e Léo Sanchez falaram com exclusividade ao Motorsport.com, durante os treinos opcionais realizados na tarde desta quinta-feira.

Átila falou sobre o prazer de voltar à competição dos carros de competição mais produzidos do planeta e também elogiou o traçado do autódromo de Goiânia.

“Andar com o Porsche é muito gostoso. Venho em uma sequência enorme passando por outras categorias, mas quando chegamos no Porsche é sempre prazeroso de guiar. Goiânia é um traçado muito gostoso de se guiar, o Léo correu aqui na semana passada pela Sprint, assim como nossos adversários, então todos estão com a pista bem fresca na memória. Vai ser interessante o fato de correr duas semanas seguidas na mesma pista, pois conseguimos trabalhar os erros da corrida anterior para chegar na melhor sintonia para a prova no sábado. Os resultados do Leo aqui foram muito bons, o que me deixa muito animado e esperançoso para essa corrida.”

O piloto que também corre na Stock Car e Endurance Brasil falou sobre a troca de carro para a etapa deste final de semana.

“Estamos correndo com um carro novo, por conta do acidente que o Leo sofreu na semana passada, o carro não ficou pronto para este final de semana. Mas, gostei desse carro novo. Já achamos um bom equilíbrio entre os meus ajustes de carro e os ajustes dele.”

Átila também falou sobre a dificuldade de defender o título conquistado em 2019 com duas vitórias em três etapas.

“Sempre é difícil defender o título, os nossos competidores esse ano estão em um nível muito alto, as duplas estão muito próximas. Vai ser muito difícil sair daqui vitorioso, mas acredito que com um bom trabalho nós podemos sim vencer.

Constância é a chave para sair líder tanto da classe como da geral. Fizemos uma estratégia diferente no Velocitta que por pouco não nos trouxe a vitória. Vamos tentar surpreender nossos adversários novamente na estratégia. Outro ponto a se prestar atenção é a questão meteorológica, em uma prova tão longa, podemos ter a chuva chegando a qualquer momento, o que muda completamente as estratégias para a corrida, deixando um leque de diversas possibilidades para uma mesma corrida e isso pode ser decisivo.”

Léo Sanchez falou sobre a motivação de ter saído do Velocitta na briga pelo título da Endurance, mesmo considerando não ter tido seu melhor desempenho.

“Algo que me motiva muito é saber que mesmo não tendo o desempenho que eu esperava no Velocitta, conseguimos sair na segunda posição. A pista do interior de São Paulo é muito desafiadora, poucos pontos de ultrapassagens, subidas e decidas e um calor extremo. E mesmo com essas condições e um desempenho, a meu ver, regular da minha parte, nós saímos na segunda posição da geral e na liderança da categoria. Tenho muita confiança nessa pista por conta dos meus desempenhos aqui, ainda mais com a chance de chuva, que costuma nos beneficiar bastante.”

A largada para os 300km de Goiânia acontece neste sábado, às 11:15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

