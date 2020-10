Porsche Cup: Líderes na GT3 Cup, Freire e Horta falam sobre expectativa para Goiânia

William Freire e Francisco Horta lideram o campeonato da Porsche GT3 Cup Endurace em 2020. Uma das duplas mais longevas da categoria, com três anos de parceria, falou com exclusividade ao Motorsport.com, durante os treinos opcionais em Goiânia, sobre a expectativa da disputa do título.

William Freire falou que a regularidade e o equilíbrio da dupla é um dos fatores para o sucesso nas corridas de longa duração.

“A endurance conta muito a regularidade entre os pilotos, não adianta nada eu virar muito rápido nos meus stints e o Chico não, ou vice-versa. Vale priorizar muito o tempo do Chico dentro do carro para ele conseguir estar o mais rápido possível para quali e corrida, mesmo que isso signifique que eu passe menos tempo guiando. Vale muito mais ter ele virando perto do meu tempo do que eu virar tempos incríveis e ele não conseguir me acompanhar. Consistência é um termo importantíssimo nesse caso.”

Francisco Horta, falou sobre a expectativa em relação a disputa. Goiânia foi o palco da pole position da dupla em 2019.

“Ótimas expectativas para a Endurance esse final de semana aqui em Goiânia. Semana passada aceleramos por aqui pela Sprint e isso foi muito bom para relembrar e refrescar a pista na memória. O traçado aqui é muito legal, para a prova longa é bem bacana. Precisamos cuidar bem do carro e acertar a estratégia que podemos sair vencedores, estamos animados para a prova. Ano passado fizemos a pole aqui, esperamos repetir o quali do ano passado e conseguir bons Stints para chegar nas posições mais altas e pontuar bem pensando no campeonato”.

Horta ainda falou sobre a dupla campeã da Endurance em 2019, Átila Abreu e Léo Sanchez, que ocupa a segunda colocação do campeonato.

“A dupla Léo e Átila é muito boa. O Leo evoluiu muito e o Átila é um cara consagrado no automobilismo nacional. Eu e o Wliiam temos um entrosamento muito forte, isso é um fator importante em uma prova de longa duração, conseguimos acertar nossas estratégias com maestria para poder dar trabalho esse ano.”

A segunda etapa da Porsche Endurance em Goiânia acontece neste sábado, às 11:15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

