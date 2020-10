Competindo pela segunda vez na Porsche Cup, Felipe Massa falou com exclusividade ao Motorsport.com após os treinos opcionais da categoria realizados nesta quinta-feira (22) em Goiânia.

Sobre o traçado goiano, Massa disse estar pouco adaptado, já que sua última atuação na pista aconteceu há 20 anos, em etapa da extinta Fórmula Chevrolet.

“Corri aqui em Goiânia há 20 anos atrás pela Fórmula Chevrolet e também passei aqui na corrida do milhão, mas ela foi no anel externo. Então é mais uma pista que eu não conheço muito. Independente disso vamos tentar repetir o bom desempenho da primeira prova. É importante evoluirmos e termos um bom resultado.”

Sexto colocado na primeira etapa, no Velocitta, Massa cruzou a linha de chegada em terceiro mas tomou uma penalidade de 20 segundos devido ao contato de seu parceiro Lico Kaesemodel em Alceu Feldmann durante a prova.

“Não sei ao certo se merecíamos aquela punição no Velocitta, olhando as imagens o Lico já estava com o carro inteiro por dentro e, na minha visão, foi um toque de corrida. “

O ex-piloto da Fórmula 1 também comentou sobre a possibilidade de chuva no sábado e como isso pode afetar o seu desempenho.

“Agora é outra corrida e outro aprendizado. Existe a previsão de chuva para sábado e esse pode ser meu primeiro contato com o Porsche na chuva, o que é uma experiência nova para mim. A chuva pode me atrapalhar muito aqui. Nunca acelerei esse carro na chuva, não entendo as reações do carro na pista molhada ainda. Acho que ela pode atrapalhar, mas as vezes posso pegar a manha rápido e virar bons tempos. Precisamos estar prontos para qualquer situação de tempo e corrida e estou confiante que podemos fazer uma boa corrida assim como fizemos na primeira”

A adaptação aos carros de competição mais produzidos do planeta também foi tema do bate papo com o vice-campeão de 2008 da F1. Massa disse estar um passo à frente em relação à etapa de estreia, mas admitiu que ainda precisa se adaptar mais.

“Ainda não me sinto 100% adaptado ao carro, mas estou bem mais pronto do que estava no Velocitta quando me sentei no carro para competir pela primeira vez. Tomara que tenhamos a possibilidade de fazer um bom trabalho. Entender qual estratégia é a melhor para a corrida, no Velocitta não acertamos com a melhor delas, poderia ter sido melhor. Mas, analisando os resultados da primeira corrida nós podemos evoluir muito aqui em Goiânia.”

A segunda etapa da Porsche Endurance acontece neste sábado (24), às 11h15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. Hoje, a partir das 15h45, o Motorsport.com transmite ao vivo o treino classificatório da etapa.

