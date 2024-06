Porsche: Herrmann vence corrida 2 da Sprint Challenge no Estoril

A Porsche Cup Brasil fechou a passagem pelo Estoril com uma corrida complicada da classe Sprint Challenge, marcada por poucos momentos de bandeira verde. Leonardo Herrmann conquistou sua primeira vitória geral ao se livrar do caos que rolou pelo grid, à frente de Célio Brasil e Antonella Bassani.

Herrmann venceu na geral e na classe Sport, enquanto Wagner Pontes levou a melhor na Rookie.

Em uma grande largada, Caio Castro pulou direto de quarto para primeiro, com Herrmann em segundo, enquanto Simão e Locatelli disputavam a terceira posição. Mas o SC precisou ser acionado antes mesmo da conclusão da volta, após um encontro entre Feldmann Neto e SangHo Kim na pista.

Na relargada, Caio se manteve na ponta, mas passou a ser pressionado por Herrmann, antes dos dois se encontrarem. Um toque levou Castro a rodar e ficar preso na caixa de brita, causando a segunda intervenção do SC.

No momento da relargada, dois incidentes forçaram o SC a voltar para a pista segundos após ter saído. Primeiro, Caio Chaves e Lucas Locatelli bateram na última curva, com o segundo acertando com força a barreira de proteção, enquanto Cláudio Simão rodou, forçando André Rosário a parar para evitar a batida.

A prova ainda teve a última volta com bandeira verde. Leonardo Herrmann ficou com a vitória, tanto na geral quanto na classe Sport, tendo Célio Brasil em segundo e Antonella Bassani em terceiro. Miguel Mariotti e Gerson Campos completaram o top 5. Em oitavo, Wagner Pontes foi o vencedor na Rookie.

Confira o resultado final da corrida 2 da Sprint Challenge no Estoril:

1 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

2 - Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

3 - Antonella Bassani (Sprint Challenge)

4 - Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

5 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

6 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

7 - Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

8 - Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

9 - Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

10 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

11 - Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

12 - Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

13 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

14 - André Rosário (Sprint Challenge)

ABANDONARAM

Caio Castro (Sprint Challenge)

Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

Miguel Caetano (Sprint Challenge Sport)

SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

A REAPROXIMAÇÃO de Senna e Prost e a TROCA McLaren-Williams: assessora de Ayrton, Betise conta TUDO!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!