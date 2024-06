A Porsche Cup Brasil abriu o dia no Estoril com uma prova caótica da classe Carrera Cup. E em uma prova com quatro intervenções do safety car em 20 minutos, incluindo o término sob neutralização, Miguel Paludo foi o vencedor, garantindo seu primeiro triunfo na temporada 2024.

Terceiro colocado, Franco Giaffone levou a melhor na Sport, enquanto Eduardo Menossi levou mais uma na Rookie, em 13º.

Com a inversão do grid, Lineu Pires largou na pole, tendo Miguel Paludo ao seu lado. Mas, logo na primeira curva, o multicampeão pulou para a ponta, com Raijan Mascarello em terceiro.

Porém, logo na segunda volta, o SC precisou ser acionado após Israel Salmen perder o controle do carro na reta principal e bater com força no muro de proteção na chegada à primeira curva. A prova ficou neutralizada cerca de 6min.

Na relargada, Paludo saiu melhor para ficar na ponta, com Pires perdendo posições e caindo para oitavo, com Ferter, Vivacqua, Giaffone e Müller no top 5.

Mas, com 13min para o fim, mais uma intervenção do SC, novamente por conta de uma batida forte na reta principal, agora de Gustavo Farah.

A bandeira verde voltou com 9min para o fim e Paludo novamente se posicionou bem, com Vivacqua assumindo a segunda posição, enquanto Ferter, Müller e Hahn completavam o top 5. Porém, o SC precisou voltar uma terceira vez devido a um toque entre Feldmann e Marreiros, que deixou o primeiro preso na caixa de brita.

A prova acabou sob a quarta intervenção do SC, após Giaffone ficar parado na pista por conta de um incidente com Regadas. Miguel Paludo conquistou sua primeira vitória na temporada 2024, com Thiago Vivacqua em segundo. Terceiro colocado, Peter Ferter levou ainda a melhor na Sport, com Chris Hahn e Marçal Müller completando o top 5. Em 13º, Eduardo Menossi venceu mais uma pela Rookie.

Resultado final da corrida 2 da Carrera Cup no Estoril:

1 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

2 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

3 - Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

4 - Christian Hahn (Carrera Cup)

5 - Marçal Muller (Carrera Cup)

6 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

7 - Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

8 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

9 - Werner Neugebauer (Carrera Cup)

10 - Lucas Salles (Carrera Cup)

11 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

12 - Pedro Aguiar (Carrera Cup)

13 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

14 - Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

15 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

17 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

18 - Leandro Martins (Carrera Cup Sport)

19 - Diogo Ferrão (Carrera Cup Sport)

20 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

21 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

22 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

23 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

24 - Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

25 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Rodrigo Mello (Carrera Cup)

Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

Alceu Feldmann (Carrera Cup)

Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

José Maria Marreiros (Carrera Cup Sport)

Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

Franco Giaffone (Carrera Cup)

