A Porsche Cup Brasil teve neste sábado uma corrida caótica para abrir oficialmente as disputas da temporada 2025. Em uma prova marcada por incidentes e estouros de pneus, Chris Hahn levou a melhor, levando a vitória na corrida inaugural da Carrera Cup, com Matheus Comparatto em segundo em sua estreia na categoria.

Quarto colocado, Lineu Pires foi o vencedor da Carrera Cup Sport, enquanto Leo Sanchez levou a melhor na Carrera Cup Rookie, em 12º.

Em uma saída tranquila, Müller manteve a ponta, segurando o esforço de Salles de atacar na primeira curva. Mas isso abriu caminha para Hahn subir para segundo antes mesmo do fim da primeira volta. Os dois já abriam ao iniciarem a segunda volta, com Salles sendo pressionado por Vivacqua e Comparatto. Em sexto, Mello liderava pela Sport, enquanto Sanchez era o melhor colocado da Rookie, em 22º.

Com cinco minutos de prova, Müller abria 1s2 para Hahn, que tinha mais 5s9 para Vivacqua. Comparatto vinha em quarto, com Salles caindo para quinto após duas belas ultrapassagens dos rivais. Mello mantinha sexta posição e a ponta da Sport, mas com Mariotti, Regadas e Feldmann todos em sua cola. Já Sanchez estava tranquilo na liderança da Rookie, em 22º, tendo o rival mais próximo, Campos, apenas em 26º.

Próximo da marca de 10min para o fim, uma mudança importante na classificação. Müller vinha como líder, tranquilo, até que seu pneu traseiro direito furou, levando o catarinense aos boxes, comprometendo sua prova. Com problemas, o pole sequer conseguiu chegar aos pits, ficando parado na entrada.

Isso deixou Hahn com folga na frente, tendo impressionantes 9s para Vivacqua. Comparatto era o terceiro, a 3s, com Salles em quarto e Mello agora em quinto. O líder da Sport disputava duramente a vitória contra Alceu Feldmann. Já Sanchez subia para 15º na ponta da Rookie, com Campos em 18º.

E mais problemas para outro líder, agora Mello. A cinco minutos do fim, ele se envolveu em um incidente com Feldmann e acabou rodando. O caso foi colocado sob investigação pelos comissários. Outro incidente envolveu Pisani e Sousa, com o segundo ficando parado na pista, o que levou ao acionamento do SC a 2min do fim. Durante a neutralização, Vivacqua foi outra vítima do furo de pneu.

A direção de prova deu bandeira verde para a última volta. No final, Chris Hahn aproveitou o fato de ter um carro entre ele e Matheus Comparatto para disparar e abrir sem problemas até a bandeira quadriculada. Lucas Salles foi o terceiro. Quarto colocado, Lineu Pires foi o vencedor da Sport, aproveitando a penalização de 20s a Feldmann, que também errou nos últimos metros. Miguel Paludo completou o top 5. Em 12º, Leo Sanchez foi o vencedor na Rookie.

A Porsche Cup volta ao Velocitta neste domingo para as últimas corridas da primeira etapa da temporada 2025. Às 9h45 tem a corrida da Sprint Trophy, enquanto as corridas 2 da Carrera Cup e da Sprint Challenge começam a partir das 14h com transmissão ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Christian Hahn (Carrera Cup)

2 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

3 - Lucas Salles (Carrera Cup)

4 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

5 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

6 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

7 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

8 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

9 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

10 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

11 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

12 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

13 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

14 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

15 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

16 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

17 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

18 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

19 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

20 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

21 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

22 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

23 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

24 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

25 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

26 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

27 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

Marçal Muller (Carrera Cup)

Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

