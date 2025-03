A Porsche Cup encerrou a manhã de atividades no Velocitta com a classificação da Sprint Challenge, uma sessão marcada por um forte acidente envolvendo o piloto Heverton Cardoso (veja vídeo abaixo). No final, Leonardo Herrmann foi o mais rápido, garantindo a pole position para a prova deste sábado.

Terceiro colocado, Lucas Locatelli foi o melhor entre os da Sport. Já entre os Rookies, Claudio Reina ficou com a pole position, sendo o único piloto da subdivisão a avançar para o Q2 do quali.

Na temporada 2025, o quali da Porsche é dividido da seguinte forma: na primeira parte, os pilotos das subdivisões Rookie, Sport e Geral vão à pista separadamente, para sessões de 10 minutos cada. Os resultados são todos unificados e os dez melhores da classificação geral passam para a disputa da pole no Q2. O resultado vale para o grid da corrida do sábado, enquanto a do domingo é formada pela inversão do resultado da prova 1, com o vencedor sorteando no pódio quantas posições serão invertidas (6, 7 ou 8).

A sessão da Rookie foi caótica, com diversos pilotos escapando da pista. Mas uma acidente forte de Heverton Cardoso, com o carro capotando e voando pela pista, causou uma bandeira vermelha, encerrando mais cedo a disputa. Felizmente o piloto saiu sozinho e consciente do carro, acompanhado pela equipe médica.

Claudio Reina foi o mais rápido com 01min31s526, 0s066 à frente de Daniel Neumann. E o acidente levou a uma mudança na classificação, com os pilotos da Sport e da Geral indo à pista juntos. Nesta confusão, Luiz Souza, Lucas Locatelli e Matheus Roque acabaram punidos por atravessarem a linha branca de saída dos pits antes do permitido, perdendo suas voltas mais rápidas da sessão.

Gerson Campos foi o mais rápido com 01min30s131, 0s141 à frente de Caio Chaves, com Leonardo Herrmann na terceira posição.

Para o top 10, passaram cinco pilotos da Geral, quatro da Sport e um da Rookie. Assim como no Q1, Cecilia Rabelo foi punida com a perda de sua melhor volta por atravessar a linha branca de saída dos boxes.

No final, Leonardo Herrmann foi o mais rápido, com 01min29s974, botando 0s480 de vantagem para Gerson Campos em segundo. Terceiro colocado, Lucas Locatelli ficou com a pole entre os pilotos da Sport. Sadak Leite e Mário DeLara completaram o top 5.

A Porsche Cup realiza ainda neste sábado as primeiras corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge no Velocitta. A transmissão começa a partir das 13h15, ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado do quali da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

2 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

3 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

4 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

5 - Mario de Lara (Sprint Challenge Sport)

6 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

7 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

8 - Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

9 - Caio Castro (Sprint Challenge)

10 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

11 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

12 - José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

13 - Markenson Marques (Sprint Challenge Sport)

14 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

15 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

16 - Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

17 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

18 - Heverton Cardoso (Sprint Challenge Rookie)

19 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

20 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

21 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

22 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

