A manhã da Porsche Cup Brasil no Velocitta foi marcada por um grande susto. Durante a classificação da classe Sprint Challenge, um acidente envolvendo o piloto Heverton Cardoso levou à paralisação da sessão.

Durante a primeira fase da classificação da classe dos carros 991.2, Heverton Cardoso, piloto da subdivisão Rookie, vinha em volta rápida, quando perdeu o controle do carro na entrada do saca-rolhas. Ao subir na grama, o carro #36 acabou capotando e voando no ar.

Após acertar uma barreira de proteção, o Porsche mudou a direção e atravessou a pista, parando apenas do outro lado. Veja abaixo o momento do acidente:

A equipe médica da Porsche chegou imediatamente ao local para o auxílio a Heverton, que saiu sozinho do acidente, mas um pouco atordoado com a força do impacto. Ele foi andando até o carro médico, apoiado pelo Dr. Dino Altman, sendo encaminhado para exames no centro médico.

