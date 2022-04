Carregar reprodutor de áudio

Raijan Mascarello teve uma montanha-russa de emoções neste sábado. A começar com problemas que enfrentou durante o treino classificatório da Porsche Cup Sprint Challenge, quando não conseguiu registrar tempo, sendo obrigado a largar em último.

Assim que começou a corrida 1 em Goiânia, ele começou a recuperar posições rapidamente. No final, ele teve a sexta posição como prêmio, fazendo uma ultrapassagem emocionante sobre Ayman Darwich já na linha de chegada. A diferença entre os dois foi de míseros 0s017.

Após a corrida, ele comentou: “No classificatório quebrou o câmbio, então não fiz nenhuma volta rápida. Larguei em último, e aqui os carros são todos iguais, é complicado passar, mas o acerto que a gente fez estava muito bom, os meninos aqui fizeram um acerto excelente.

“Para mim foi muito emocionante, porque largando de 20º e chegar em sexto, foram 14 posições que a gente recuperou ali dentro da pista e não foi de graça, foi ultrapassando mesmo ou induzindo o piloto da frente ao erro ou fazendo ultrapassagens nas freadas, foi emocionante, foi muito legal.”

Por ironia do destino, o sorteio do grid invertido apontou o número 7, ou seja, sétimo colocado, Darwich será o pole da corrida 2 de domingo e Mascarello terá que começar em segundo.

“O que valeu foi a ultrapassagem porque eu tinha feito já duas induções para erro dele na entrada ali, mas ele não errou. Então eu acabei abrindo um pouco mais a curva e tangenciei melhor, lado a lado, passei com pneu na grama na bandeirada, até arrisquei um pouco.

“E amanhã ele vai largar em primeiro e eu em segundo, mas não tem problema, o que vale é a corrida, amanhã a gente vai disputar de novo e espero que seja uma disputa limpa igual foi hoje, não toquei nele, não toquei ninguém para passar. isso prova que você pode andar na pista sem bater ninguém, ultrapassando bastante gente”, concluiu.

