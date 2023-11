Quinze dias após correr na preliminar da Fórmula 1, a Porsche Cup Brasil retorna à São Paulo para a terceira etapa endurance da temporada 2023: os 500km de Interlagos, que também encerra as atividades deste ano.

Esta é a nona e última etapa de 2023. Após coroar na preliminar os campeões do campeonato Sprint, de provas de curta duração, a Porsche define neste fim de semana os campeões de Endurance, de corridas de longa duração, e o Overall, que soma as pontuações dos pilotos em ambos os torneios.

Nas corridas de endurance, os pilotos titulares da Porsche convidam grandes nomes do automobilismo nacional e internacional, além da formação de novas duplas.

As etapas de endurance contam com uma programação diferenciada. As atividades de pista começam ainda na quinta-feira, com treinos extras. Na sexta-feira acontecem os treinos livres e a classificação, enquanto a corrida acontece no sábado, com duração de 500km ou 4h15min, o que ocorrer antes.

Após as etapas de 300km de Interlagos (em maio) e de Termas de Río Hondo (setembro), Enzo Elias e Marçal Müller são os líderes da Carrera Cup com 142 pontos contra 126 de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta e 117 de Dudu e Fefo Barrichello.

Na Carrera Sport temos um empate: com 58 pontos cada, Francisco Horta / William Freire e Nelson Marcondes / Luiz Razia ocupam a ponta, mas seguidos de perto por Peter Ferter e Diego Nunes, com 54. Já na Carrera Rookie, Edu Guedes e Renan Pizii lideram com folga com 80 pontos.

Na Sprint Challenge, é Sadak Leite e Fábio Carbone quem lideram com 142 pontos contra 116 de Célio Brasil e Danilo Dirani. Leite e Carbone lideram também na Sport com 86 pontos contra 60 de Brasil e Dirani. Para fechar, na Rookie, apenas dois pontos separam Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano (77) de Brasil e Dirani (75).

Assim como nas outras duas etapas, a prova terá um estágio intermediário que distribui pontos, além da aplicação dos descartes ao final da prova.

Confira os horários da etapa Endurace da Porsche Cup em Interlagos:

Evento Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 - Carrera Cup Sexta-feira 09h Treino Livre 1 - Sprint Challenge Sexta-feira 09h35 Treino Livre 1 - Sprint Trophy Sexta-feira 10h10 Treino Livre 2 - Carrera Cup Sexta-feira 13h15 Treino Livre 2 - Sprint Challenge Sexta-feira 13h50 Treino Livre 2 - Sprint Trophy Sexta-feira 14h25 Classificação - Sprint Trophy Sexta-feira 16h05 Classificação - Carrera Cup Sexta-feira 16h25 Classificação - Sprint Challenge Sexta-feira 17h20 Corrida - Sprint Trophy Sábado 10h 500km de Interlagos (Carrera e Challenge) Sábado 14h30

