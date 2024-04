Miguel Mariotti vive um começo de campeonato para não esquecer na Porsche Cup Brasil. Correndo na Sprint Challenge, o piloto já soma duas vitórias e dois segundos lugares nas quatro provas disputadas até aqui, algo que até mesmo o surpreende.

Neste domingo, ele saiu vitorioso na caótica corrida dois da classe no Velocitta, se livrando de toda a confusão que acontecia atrás dele. Em entrevista, Mariotti falou sobre a prova.

“Consegui uma largada muito, muito boa, assumindo a primeira posição na primeira curva. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Depois da relargada, eu estava com um pneu novo e emplaquei um ritmo muito forte nas primeiras voltas”.

“Do meio para o final da corrida, foi só administrar essa vantagem e correr pro abraço, para a vitória”.

Com um início de temporada próximo do 100% de aproveitamento, a performance impressiona o próprio Mariotti.

“Eu não esperava. Claro que nós sempre vivemos aqui para ganhar e conseguir várias boas colocações. Mas esse início de temporada tem sido muito bom para mim, tem dado tudo certo, uma pole, classifiquei aqui em terceiro lugar”.

“Estou conseguindo treinar bastante e isso está me ajudando muito aí nessas corridas”.

“A expectativa [para Interlagos] é muito grande, estamos levando uns 50 quilos de lastro, assim como nessa. Tomara que fique até o final do campeonato. Então vamos chegar lá em Interlagos preparados, vamos tentar uma boa classificação e umas boas corridas lá também”.

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup no Velocitta:

