Werner Neugebauer foi o grande vencedor da corrida 2 da Carrera Cup da Porsche Cup Brasil no Velocitta. Vice-líder da classe, Werner se livrou do caos que reinou durante a prova para triunfar pela segunda vez no ano sem maiores problemas.

Mas Neugebauer sai do Velocitta com um gosto agridoce, destacando os problemas que teve no sábado em entrevista ao Motorsport.com após a vitória.

“Ontem eu não consegui fazer uma boa largada, o pole largou muito lento, acabou atrapalhando bastante a segunda fila. Tanto eu quanto o Hahn perdemos muitas posições, mesmo o segundo colocado quase perdeu”.

“Então a largada é essencial. E hoje eu sabia que eu tinha que tentar sair na frente na primeira curva. Eu consegui, depois imprimi um ritmo forte, abri uma vantagem boa e veio o safety. Isso não foi uma notícia boa para mim e eu sabia que eu tinha que fazer tudo de novo, então consegui fazer uma boa largada, botar um bom ritmo de novo e abrir uma boa vantagem”.

Pensando no campeonato, Werner espera que o resultado abaixo do esperado de ontem seja usado como descarte no fim do ano, já que ele acredita que a briga pelo título ainda envolva vários pilotos.

“Eu estava em segundo, o resultado de ontem, se Deus quiser, vai ser um descarte, porque a gente tem, basicamente, quatro pilotos, cinco pilotos brigando pelo título. Então, eu, que já tenho duas vitórias no campeonato, vamos buscar essa diferença”.

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup no Velocitta:

