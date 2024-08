Após quase dois meses sem corridas, a Porsche Cup C6 Bank inicia a reta final da temporada 2024 neste fim de semana no templo do automobilismo brasileiro, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Um campeonato que, até agora, tem sido marcado pelo enorme equilíbrio. Em quatro etapas do campeonato de sprint da Carrera Cup, foram seis vencedores diferentes em 8 provas. E os cinco primeiros do campeonato estão separados por apenas 43 pontos.

O líder do campeonato é o eneacampeão Miguel Paludo. O gaúcho de 41 anos, nascido na cidade de Nova Prata, venceu apenas uma corrida em 2024 na segunda prova de Estoril, em Portugal. Mas foi o piloto que mais subiu ao pódio neste ano: foram sete chegadas entre os cinco primeiros na Carrera Cup. Vice-líder, o também gaúcho Marçal Müller também tem uma vitória, logo na abertura da temporada, em Goiânia.

O maior vencedor até agora foi outro gaúcho: Werner Neugebauer, apelidado de "Rei dos Domingos". Tudo porque ele teve três vitórias conquistadas em corridas 2, disputadas justamente no domingo. No campeonato, ele é o quarto colocado, logo atrás do paulista Christian Hahn, que também tem um triunfo no ano. Aliás, Hahn é o piloto que mais marcou pontos nas provas 1 - no sábado - em 2024, com 87.

Nas subcategorias da Carrera Cup, a disputa também está acirrada. 24 pontos separam os cinco primeiros colocados na Sport, que tem a liderança de Lineu Pires. Já na Rookie, a disputa está concentrada entre os dois primeiros da tabela de pontos: apenas 14 tentos separam o líder Gustavo Zanon do vice Israel Salmen.

O campeonato de sprint, as corridas curtas, ainda tem mais duas etapas programadas, ambas em Interlagos. Além do próximo fim de semana, a Porsche Cup C6 Bank também andará no Autódromo José Carlos Pace na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, nos dias 2 e 3 de novembro. Desafio: será o primeiro evento do circuito com o novo asfalto, que será completamente trocado nos próximos dois meses.

Vale lembrar também que os pilotos descartarão seus dois piores resultados após o término da última corrida da temporada 2024, o que tradicionalmente deixa o campeonato em aberto até as bandeiradas finais da última etapa.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação da Porsche Cup Brasil 2024.

Vitórias (Carrera Cup):

Werner Neugebauer – 3

Marçal Müller, Raijan Mascarello, Thiago Vivacqua, Christian Hahn e Miguel Paludo - 1

Pódios (Carrera Cup):

Miguel Paludo – 7

Marçal Müller – 6

Christian Hahn e Werner Neugebauer – 5

Thiago Vivacqua – 4

Lucas Salles, Pedro Aguiar, Raijan Mascarello, Peter Ferter e Lineu Pires – 2

Alceu Feldmann, Marcos Regadas e Franco Giaffone - 1

Poles positions (Carrera Cup):

Marçal Müller, Raijan Mascarello, Thiago Vivacqua e Christian Hahn - 1

Voltas mais rápidas (Carrera Cup):

Marçal Müller – 4

Christian Hahn, Alceu Feldmann, Peter Ferter e Miguel Paludo - 1

Maior pontuador em corridas 1:

Christian Hahn, 97 pontos

Maior pontuador em corridas 2:

Werner Neugebauer, 87 pontos

Classificação da Carrera Cup após cinco etapas:

1º - Miguel Paludo, 166 pontos

2º - Marçal Müller, 161

3º - Christian Hahn, 146

4º - Werner Neugebauer, 143

5º - Thiago Vivacqua, 123

6º - Lineu Pires, 91

7º - Pedro Aguiar, 90

8º - Peter Ferter, 88

9º - Raijan Mascarello, 86

10º - Lucas Salles, 82

11º - Francisco Horta, 76

12º - Franco Giaffone, 66

13º - Nelson Marcondes, 65

14º - Alceu Feldmann, 62

15º - Rouman Ziemkiewicz, 43

16º - Marcos Regadas, 40

17º - Gustavo Zanon, 39

18º - Carlos Campos, 36

19º - Nelson Monteiro, 35

20º - Rodrigo Mello, 31

21º - Israel Salmen, 31

22º - Christian Fittipaldi, 24

23º - Georgios Frangulis, 22

24º - Josimar Jr, 21

25º - Bruno Campos, 20

26º - Gustavo Farah, 15

27º - Leonardo Sanchez, 15

28º - Edu Guedes, 14

29º - João Barbosa, 14

30º - José Maria Marreiros, 13

31º - Eduardo Menossi, 8

32º - Piero Cifali, 7

33º - Leandro Martins, 6

34º - Ramon Alcaraz, 5

35º - Marco Pisani, 0

Classificação da Carrera Cup Sport após cinco etapas:

1º - Lineu Pires, 88 pontos

2º - Peter Ferter, 81

3º - Francisco Horta, 75

4º - Raijan Mascarello, 67

5º - Nelson Marcondes, 64

6º - Rouman Ziemkiewicz, 46

7º - Carlos Campos, 39

8º - Nelson Monteiro, 39

9º - Josimar Jr, 29

10º - Georgios Frangulis, 21

11º - Marcos Regadas, 9

12º - Leandro Martins, 3

Classificação da Carrera Cup Rookie após cinco etapas:

1º - Gustavo Zanon, 95 pontos

2º - Israel Salmen, 81

3º - Piero Cifali, 54

4º - Gustavo Farah, 53

5º - Edu Guedes, 53

6º - Leonardo Sanchez, 53

7º - Bruno Campos, 52

8º - Marcos Regadas, 33

9º - Eduardo Menossi, 32

10º - Ramon Alcaraz, 30

11º - João Barbosa, 19

12º - Marco Pisani, 17

13º - Paulo Sousa, 11

Calendário da temporada 2024 da Porsche Cup C6 Bank:

24 e 25/08 – 6ª etapa, Interlagos-SP

22/09 – 7ª etapa, Termas de Río Hondo, Argentina (Endurance)

02 e 03/11 – 8ª etapa, Interlagos (Preliminar F1)

16/11 – 9ª etapa, Interlagos-SP (Endurance)

