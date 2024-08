Neste sábado, além de definidir a posição de largada para a corrida 1, os pilotos da Porsche Cup da categoria Challenge também voltaram à pista para a classificação do grid da segunda disputa que acontece no domingo.

Miguel Mariotti repetiu o feito da primeira sessão, conquistando a pole para a corrida 2, sendo seguido por Cristian Mohr e Sebá Malucelli, da classe Sport, fechando o top 3.

Na categoria Rookie, Alceu Feldman Neto conseguiu voltar à pista com seu carro pintado como o Relâmpago McQueen e conquistou a pole. Ao fim da sessão, o piloto ainda protagonizou um momento de bronca com o pai, Alceu Feldman, que também compete ao longo do fim de semana.

Mas foram os pilotos da Challenge que tomaram a ponta. Faltando quase três minuto no cronômetro, Cristian Mohr liderava com 1m38s693. Porém, foi passado por Miguel Mariotti, que será a pole para a corrida, com 1m38s603.

Antonella Bassani, que teve uma primeira classificação bem complicada após toque com Célio Brasil, voltou à pista com força, tentando se recuperar e manter a liderança do campeonato conquistada durante a etapa de Estoril, em Portugal.

Russell bate Piastri e lidera o dia, com Verstappen só 5º e Ferrari mal. Veja:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!