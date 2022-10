Porsche Cup: Dupla Dirani/Paludo lidera TL1 em Goiânia; Bragantini e Cifali fazem o mesmo na Sprint Challenge

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu os trabalhos oficialmente na manhã deste sábado (15) em Goiânia, palco da segunda etapa do campeonato de Endurance de 2022.

Coube à dupla Dennis Dirani e Miguel Paludo conseguir a marca mais rápida da sessão de 30 minutos na categoria Carrera Cup, com 1min23s409. Os vencedores da primeira etapa realizada na Argentina, Alceu Feldmann e Gui Salas ficaram com o segundo posto, a 0s022 do carro #7.

Nelson Monteiro e Alan Hellmeister conseguiram o terceiro lugar, conseguindo também ficar entre os melhores na classe Rookie.

Pela Sport, a dupla Gabriel Casagrande e Rouman Ziemkiewicz conseguiu o sexto posto, sendo os melhores da classe.

Mais tarde, foi a vez dos carros da Sprint Challenge. Nos minutos finais, o carro com André Bragantini Jr. e Piero Cifali cravou 1min25s285, sendo também o melhor da classe Rookie. Ricardo Fontanari e Matheus Iorio ficaram com a segunda colocação. Josimar Jr. e Sergio Ramalho ficaram na sétima posição, garantindo também a liderança na classe Sport.

Às 13h30 acontece o segundo treino livre. Mais tarde, às 15h50 a pista terá o treino que definirá o grid de largada para a corrida deste domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

