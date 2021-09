Neste sábado, a Porsche Cup realizou a primeira de duas corridas da Carrera em Curitiba, representando a quarta etapa da Sprint em 2021. E em uma prova que entregou grandes disputas, a vitória ficou com Alceu Feldmann, que fez uma bela largada, pulando para a ponta na primeira curva, não saindo mais da liderança até a bandeira quadriculada.

Na Sport, Renan Pizii e Fran Lara protagonizaram uma ótima disputa pela vitória, que ficou com Pizii. Já na Trophy, os pilotos andaram bem próximos ao longo de toda a prova, mas o melhor colocado acabou sendo Franco Giaffone.

Na largada, Aguiar e Neugebauer ficaram lado a lado, mas rapidamente foram pressionados por Feldmann, que levou a melhor, assumindo a ponta. Mais atrás, alguns carros foram parar fora da pista, mas sem maiores problemas.

Ao final da primeira volta, Feldmann seguia na ponta, abrindo um carro de diferença para Aguiar, com Neugebauer em terceiro, Pizii em quarto e Paludo em quinto. Pouco depois, a direção de prova anunciou um drive through para Ziemkiewicz, por queimar a largada.

Após a quinta volta, com a corrida tendo um total de 25 minutos de duração, Feldmann se mantinha na frente, com quase seis décimos de vantagem para Aguiar, que também abria bem para Neugebauer: mais de um segundo. Rizii, Paludo, Lara, Piquet, Muller, Elias e Mello fechavam os dez primeiros.

Em quarto, Rizzi era o melhor classificado entre os pilotos da Sport, com boa vantagem para Lara. Já na Trophy, Horta estava na frente, mas com Urubatan em sua cola, apesar de terem um outro carro entre eles.

Na metade da regressiva, Aguiar já conseguia botar de lado contra Feldmann, o que permitia também uma aproximação de Neugebauer para lutar pela vitória. Pouco atrás, Paludo buscava recuperar posições e se enfiar nesse bolo, passando Pizii para assumir a quarta posição. Neste momento, os quatro primeiros eram separados por apenas três segundos.

Com oito minutos para o fim, Feldmann seguia pressionado por Aguiar, com apenas sete décimos separando os dois primeiros, enquanto Neugebauer já ficava um pouco mais para trás e Paludo não conseguia se aproximar do pelotão. Já na Sport, Pizii e Lara protagonizavam uma bela disputa pela vitória da categoria e a quinta posição no geral.

Entre os pilotos da Trophy, o negócio também estava acirrado, com Chico Horta e Franco Giaffone separados por apenas três décimos, tendo ainda Urubatan a menos de um segundo dos dois.

Mas a vida de Feldmann não era das mais fáceis. Aguiar buscava incomodar na luta pela ponta, chegando a reduzir um pouco a vantagem, para cerca de quatro décimos a cinco minutos do fim.

No final, Alceu Feldmann conseguiu abrir uma diferença de mais de um segundo para Pedro Aguiar, cruzando a linha de chegada em primeiro. Werner Neugebauer foi o terceiro, com Miguel Paludo em quarto.

Renan Pizii completou o top 5, levando ainda a vitória na Carrera Sport, após uma ótima disputa com Fran Lara. Cristiano Piquet foi o terceiro da classe. Entre os pilotos da Trophy, o top 3 foi formado por: Franco Giaffone, Urubatan Júnior e Chico Horta.

Confira a classificação final da corrida 1 da Carrera Cup em Curitiba:

1 - Alceu Feldmann

2 - Pedro Aguiar

3 - Werner Neugebauer

4 - Miguel Paludo

5 - Renan Pizii (Sport)

6 - Fran Lara (Sport)

7 - Marçal Muller

8 - Enzo Elias

9 - Cristiano Piquet (Sport)

10 - Rodrigo Mello (Sport)

11 - Eduardo Azevedo (Sport)

12 - Franco Giaffone (Trophy)

13 - Urubatan Júnior (Trophy)

14 - Francisco Horta (Trophy)

15 - Georgios Frangulis (Trophy)

16 - Eduardo Menossi (Trophy)

17 - Nelson Marcondes (Trophy)

18 - Rouman Ziemkiewicz (Sport)

19 - Paulo Borges (Trophy)

Abandonaram: Fernando Croce (Sport) / Pedro Boesel / João Barbosa (Trophy)

