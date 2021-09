Alceu Feldmann saiu na frente na quarta etapa de Sprint da Porsche Cup Brasil, realizada em Curitiba. O catarinense fez uma ótima largada, passando o pole Pedro Aguiar e Werner Neugebauer para assumir a liderança já na primeira curva e, dali, não saiu mais.

Feldmann saiu aliviado, compensando neste sábado outras largadas ruins que registrava ao longo do ano, incluindo na etapa anterior da Sprint em Curitiba.

"Na verdade, eu estava devendo para a equipe, havia feito três largadas péssimas desde o início da temporada e havia feito a pole aqui, na última corrida. Mas perdi tudo na largada. Então não posso dizer que fiz alguma coisa diferente, fiz tudo igual e o resultado diferente".

Mas Alceu destacou o desafio imposto por Pedro Aguiar, que tinha uma clara vantagem em um trecho do circuito.

"Tinha uma curva em que era nítido que ele se aproximava, que era a curva do Pinheirinho. Ele chegava bastante ali, acho que eu tomava dois, três décimos ali desde ontem, e isso se repetiu na corrida. Eu era bem mais rápido nas retas e curvas e alta, então eu tentava abrir para chegar lá com uma boa folga para ele não botar de lado ou arriscar alguma coisa".

"O carro dele deve estar mais acertado ou ele fazia um traçado melhor. Como eu estava na frente, não vi o que ele estava fazendo. Ele podia também corrigir o traçado conforme o meu. Eu precisava abrir nas partes de alta, e meu carro estava ótimo para isso".

No pódio, foi realizado o sorteio que define a inversão de grid para a corrida dois, do domingo. Entre as três opções disponíveis, seis, sete e oito posições invertidas, Alceu tirou a primeira, o que significa que ele sai em sexto amanhã.

"A inversão é para dar mais emoção. Agora os mais rápidos vêm de trás, buscando passar os da frente. Então para o público é ótimo. Para nós, nem tanto, mas esse é o regulamento".

