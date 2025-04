O final de semana de Gustavo Zanon no templo do automobilismo, Interlagos, foi marcado por aprendizados cruciais para sua evolução no campeonato da Porsche Cup.

Em uma etapa com muitas instabilidades climáticas, o piloto da classe Carrera Sport precisou aproveitar as tréguas do tempo para testar os melhores setups visando as disputas de sábado e domingo. Ele enfrentou uma classificação difícil em pista úmida e completou a primeira corrida dentro do top 10.

No domingo, Zanon mostrou grande evolução na sua performance de largada ganhando algumas posições, mas incidentes na pista o tiraram da disputa. Ainda assim, o piloto rio-pretense encarou a etapa com resiliência e segue focado em buscar ainda mais desenvolvimento para continuar crescendo no campeonato.

Agora, o próximo compromisso de Zanon na Porsche Cup será em junho, com quatro corridas em Portugal — duas no Algarve e duas no Estoril. Cada pista sediará uma etapa de sprint e outra de endurance, já dentro do calendário de 2025.

"Larguei muito bem e consegui ganhar algumas posições, mas, infelizmente, na segunda perna do S não tive muito espaço e acabei me envolvendo em um incidente que causou o furo de um pneu e a quebra da barra de direção, o que me impediu de retornar à prova. O final de semana foi de muito aprendizado — acredito que é em situações como essa que conseguimos evoluir ainda mais, e é sempre importante olharmos também para os pontos positivos", disse o piloto.

"Nas duas primeiras etapas, eu não estava conseguindo largar muito bem, e neste final de semana já consegui evoluir nesse aspecto. Acredito que temos ritmo e potencial para andar entre os cinco primeiros da nossa classe, e é isso que vamos buscar agora no Algarve".

