F1: Shwartzman guiará carro de Bottas em TL da Holanda

Robert Shwartzman receberá a chance de guiar um carro de Fórmula 1 após a pausa de agosto. O evento acontecerá durante o GP da Holanda neste fim de semana, durante o Treino Livre 1, quando o russo assumirá o carro de Valtteri Bottas, na Sauber.

Esta será a quinta vez que o piloto tem a oportunidade de guiar um F1, se beneficiando do regulamento que exige que cada competidor titular ceda pelo menos uma vez o seu lugar nos TLs para um estreante.

Mesmo tendo contrato com a Ferrari, Shwartzman guiará no monoposto da Sauber, que tem futuro como Audi na categoria. Na sexta-feira, o piloto ocupará o lugar de Bottas, que retorna apenas no TL2.

Em 2024, na mesma etapa, Robert foi convidado pela Ferrari para fazer testes com o SF-23, além de ter tido oportunidades nos TLs de Austin e Abu Dhabi em 2022, e em Yas Marina no fim de 2023.

Shwartzman foi campeão da Fórmula 3 em 2019 e terminou como vice-campeão em 2021 na Fórmula 2. Atualmente, ele compete nas categorias de endurance e atua como reserva da Scuderia.

Nem Pourchaire, nem Maloney

A escolha da Sauber em colocar Shwartzman pode chegar como uma surpresa para muitos, mas pode ser um indicativo de que a Audi gostaria de avaliar o piloto para o futuro.

É importante lembrar que a equipe ainda não confirmou quem será o competidor companheiro de Nico Hulkenberg a partir de 2025. O nome de Carlos Sainz era relacionado à vaga, mas, ao assinar com a Williams, o espanhol abriu espaço para que Gabriel Bortoleto se tornasse uma suposta opção.

A Sauber tem Theo Pourchaire como reserva que, além de ter muita experiência em pista, era o nome mais provável para fazer os testes. Assim como o francês, Zane Maloney poderia ter sido considerado para a sessão.

Entretanto, o nome dos dois pilotos não estão completamente descartados, uma vez que Zhou Guanyu ainda precisa ceder seu lugar antes do fim da temporada.

"Tal como no passado, estamos trabalhando em parceria com a Scuderia Ferrari para dar uma oportunidade aos jovens talentos durante as sessões de testes", explicou a Sauber.

