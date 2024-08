A Porsche Cup categoria Sprint Challenge trouxe ainda mais ação para a pista de Interlagos, apesar de não ter tido nenhum incidente ainda na largada, mas os pilotos chegaram prontos para fazerem várias ultrapassagens.

Caio Castro teve uma boa largada, conseguindo algumas posições e assumindo a ponta. Com o cronômetro marcando 23 minutos, o ator, Gerson Campos, Célio Brasil, Miguel Mariotti e Sebá Malucelli ocupavam as cinco primeiras posições, brigando pela ponta do pelotão.

Enquanto isso, Antonella Bassani, que é a líder do campeonato, estava com dificuldades para sair das últimas colocações após ter uma classificação complicada e ter largado do fundão. A piloto estava em 12ª enquanto o relógio marcava 19 minutos.

Por sua vez, Luis Souza surgiu com um dos pneus balançando muito e quase ficando solto no meio da pista, dando toda a 'pinta' de que iria voltar aos boxes e deixar a etapa.

Quando o cronômetro chegou aos 16 minutos, algumas gotas de chuva começaram a ameçar molhar a pista, mudando a condição de aderência do traçado e colocando os pilotos sob alerta para uma possível troca de pneus.

Gerson Campos surgiu como líder da corrida, enquanto Célio Brasil chegou para tomar a posição de Castro, mas precisou devolver a posição para Caio quando o primeiro safety car foi acionado, após forte batida de Fabrício Simões.

Aos 10 minutos, a chuva começou a ficar mais forte e trouxe a dúvida se a direção de prova iria parar todos os competidores para trocar os pneus ou deveria terminar a sessão. Antes de qualquer decisão, o safety car continuou na pista até o relógio alcançar seis minutos.

Sob muita chuva, a direção de prova decidiu terminar a corrida com Gerson Campos na ponta, Caio Castro em segundo e Célio Brasil em terceiro, primeiro na categoria Sport. Caio Chaves conquistou a vitória na Rookie.

