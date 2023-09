Neste final de semana a Porsche Endurance Challenge chega ao Autódromo Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, na Argentina, para a disputa da segunda etapa da temporada 2023. Nelson Marcondes e Luiz Razia desembarcam na Argentina em busca da vitória para somar pontos importantes na briga pelo título.

Com 19 pontos, na classe Sport, a dupla do carro #199 chega à metade da temporada da Porsche Endurance Challenge com o objetivo de avançar no campeonato para chegar com chances de brigar pelo título na última etapa do ano.

"O nosso maior objetivo neste final de semana é conquistar a vitória. Estamos muito confiantes e com chances de brigar pelo título da temporada 2023 da Porsche Endurance Challenge na classe Sport," disse Nelson Marcondes.

"Acredito que vencer a etapa deste final de semana vai nos deixar mais próximos do título da temporada 2023 na classe Sport. Nosso foco é sair da Argentina com chances de brigar pelo campeonato," finaliza Luiz Razia

A programação da segunda etapa da temporada 2023 da Porsche Endurance Challenge na Argentina começa nesta sexta-feira com os treinos opcionais. A classificação e a corrida contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

