Carregar reprodutor de áudio

Assim como ocorreu na Carrera Cup, o fim de semana da Porsche Sprint Challenge tem um grande nome até agora: Cristian Mohr. Ele foi o mais rápido no treino livre de sexta-feira, foi o pole position e venceu neste sábado a corrida 1 de Goiânia.

Mas Mohr não teve vida fácil. Nas últimas voltas ele teve trabalho para conter o ímpeto de Nelson Marcondes, que parecia em um ritmo melhor.

Após a vitória, ele comentou como foi o pega insano: “Não tenho certeza, mas acredito que o acerto dele estava favorável mais para o final de corrida e eu tinha um mais para o início e meio, tanto é que eu consegui abrir.”

“Dizer quem era melhor ou pior em termos de acerto não existe, são estratégias diferentes. É lógico que no final, depender do retrovisor é sempre mais difícil do que estar com o carro inteiro à frente como referência isso, mas ele andou muito bem, é um piloto experiente.

“Procurei manter um ritmo forte sempre, teve um momento que que eu dei uma pequena errada na entrada da reta, ele chegou e depois eu fui mantendo esse ritmo para para garantir a vitória, e o mais importante, os 22 pontos no campeonato. “

Por falar em pontuação, Mohr ressaltou a importância de cultivar uma boa pontuação no fim de semana. Neste domingo, ele sairá da sétima posição do grid.

“Para o título, é pensar muito em regularidade. No ano passado eu tive altos e baixos e isso me levou à quarta colocação. Ganhei corrida, fiz pole, fiz tudo, mas eu não fui tão regular e esse ano a busca é por regularidade”, concluiu.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: