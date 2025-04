A Porsche Cup Brasil abriu na tarde desta sexta-feira as atividades da segunda etapa da temporada 2025, retornando ao Velocitta. E no único treino livre da classe Carrera Cup, a ameaça da chuva não se concretizou, deixando Marçal Müller livre para voar e liderar.

Marçal vem para este fim de semana buscando uma recuperação. O atual campeão da Carrera Cup vinha dominando a etapa anterior aqui, liderando o treino e fazendo a pole. Mas enquanto liderava a primeira corrida da temporada, sofreu um furo de pneu, que o forçou a fazer uma etapa de recuperação.

Próximo do final da regressiva de 45min, Müller entregou uma volta em 01min27s920, terminando 0s747 à frente de Antonella Bassani, em seu segundo final de semana na classe principal. Nelson Monteiro foi o terceiro colocado, liderando entre os pilotos da Sport, a 1s392 do melhor tempo do dia. Alceu Feldmann Neto e Sebá Malucelli, ambos da Sport, completaram o top 5.

Em 24º, Edu Guedes foi o melhor colocado entre os pilotos da Rookie, terminando logo à frente de Chris Hahn, que chega neste fim de semana como líder da Carrera Cup. Hahn ficou a quase 3s do tempo de Müller.

A Porsche Cup volta à pista do Velocitta no sábado para o segundo dia de atividades da etapa. Às 9h acontece a classificação das classes Carrera Cup e Sprint Challenge. As classes fazem suas primeiras corridas a partir 13h30, todas com transmissão da Motorsport.tv Brasil. O dia fecha com o quali da Sprint Trophy, às 17h30.

Confira o resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

3 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

4 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

5 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

6 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

7 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

8 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

9 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

10 - Lucas Salles (Carrera Cup)

11 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

12 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

13 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

14 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

15 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

16 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

18 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

19 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

20 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

21 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

22 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

23 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

24 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

25 - Christian Hahn (Carrera Cup)

26 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

27 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

28 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

29 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

30 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

31 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

32 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

