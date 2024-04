A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil encerrou a passagem pelo Velocitta com uma prova movimentada neste domingo. Em uma corrida repleta de incidentes, Werner Neugebauer levou a melhor, garantindo uma importante vitória para o campeonato com Marçal Müller em segundo.

Em quarto, Peter Ferter foi o vencedor da Sport, enquanto Israel Salmen levou mais uma pela Rookie.

Após a vitória de Raijan Mascarello no sábado, foi sorteada a inversão de oito posições para o grid da corrida deste domingo, colocando Peter Ferter na pole, com Werner Neugebauer em segundo e Alceu Feldmann e Pedro Aguiar na segunda fila.

Ferter conseguiu tracionar melhor na largada, porém, na chegada à primeira curva, acabou errando e perdendo a liderança para Neugebauer. Ao final da volta, Neugebauer já disparava na frente com mais de 2s de vantagem, com Feldmann em segundo, Hahn em terceiro, Müller em quarto e Ferter em quinto.

Hahn se aproximou de Feldmann e tentava a ultrapassagem pela segunda posição. Em um dos avanços, acabou acertando de leve na traseira do rival, que desequilibrou e permitiu a ultrapassagem, mas o caso foi colocado sob investigação pelos comissários.

Com 15 minutos ainda no relógio, o SC precisou ser acionado. Lineu Pires bateu na barreira de pneus ao tentar desviar de um toque entre Josimar Júnior e Leo Sanchez, mas não conseguiu retomar o controle do carro quando estava na grama.

A prova foi retomada com 11 minutos para o fim e, dessa vez, Neugebauer abriu vantagem, mas não como no primeiro stint, tendo apenas 1s2 para Hahn após três voltas, com Müller em terceiro, Ferter em quarto e Feldmann em quinto. Ferter liderava pela Sport, enquanto Israel Salmen era o melhor colocado da Rookie, em 13º.

A prova acabou antes do previsto por conta de um incidente entre Edu Guedes e Leo Sanchez. Ainda no primeiro setor, Guedes perdeu o pneu de seu carro e o controle e, com isso, acabou atingindo Sanchez, com os dois parando na barreira de pneus.

Com isso, Werner Neugebauer confirmou a vitória, com Marçal Müller, Peter Ferter, Alceu Feldmann e Miguel Paludo em quinto, completando o pódio da geral. Ferter ainda ficou com a vitória na Sport, enquanto na Rookie o triunfo foi de Israel Salmen, em 12º.

A Porsche Cup retoma as atividades da temporada entre os dias 26 e 28 de abril em Interlagos, para a terceira etapa da temporada 2024. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 2 da Carrera Cup no Velocitta:

1 – Werner Neugebauer (Carrera Cup)

2 – Marçal Muller (Carrera Cup)

3 – Peter Ferter (Carrera Cup Sport)

4 – Alceu Feldmann (Carrera Cup)

5 – Miguel Paludo (Carrera Cup)

6 – Christian Hahn (Carrera Cup)

7 – Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

8 – Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

9 – Pedro Aguiar (Carrera Cup)

10 – Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

11 – Georgios Frangulis (Carrera Cup Sport)

12 – Israel Salmen (Carrera Cup Rookie)

13 – Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

14 – Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

15 – Gustavo Zanon (Carrera Cup Rookie)

16 – Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

17 – Rodrigo Mello (Carrera Cup)

18 – Lucas Salles (Carrera Cup)

19 – Franco Giaffone (Carrera Cup)

20 – Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

21 – Piero Cifali (Carrera Cup Rookie)

22 – Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

23 – Ramon Alcaraz (Carrera Cup Rookie)

24 – Gustavo Farah (Carrera Cup Rookie)

25 – Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

26 – Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

27 – Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup no Velocitta:

VERSTAPPEN POLE, Leclerc e Mercedes vão mal. Charles dá piti e Hamilton manda INDIRETA pra Alonso!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!