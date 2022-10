Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu as atividades deste sábado em Goiânia com as sessões classificatórias que definiram os grids de largada para as corridas da Sprint Challenge na penúltima etapa Sprint de 2022. E em dois qualis movimentados, as poles ficaram com Josimar Júnior e Raijan Mascarello.

Diferentemente das etapas anteriores do campeonato Sprint, este fim de semana contou com sessões independentes de classificação, que definiram o grid para as duas corridas de Goiânia. Até então, era feito um sorteio após a primeira prova que determinava o número de posições que seriam invertidas no grid para a segunda.

Logo após o primeiro quali da Carrera, que teve pole de Werner Neugebauer, foi a vez do pessoal da Sprint Challenge. Na primeira sessão, os pilotos da Rookie e da Sport abriram a classificação.

O mais rápido dessa primeira parte foi Josimar Júnior, que cravou a pole entre o pessoal da Sport, seguido de Guilherme Bottura e Miguel Mariotti. Já entre os Rookies, Gustavo Zanon se deu melhor, à frente de Sang’Ho Kim.

Finalizando o primeiro quali da Sprint, tivemos na pista os pilotos da classe principal. Mas, apesar de Marcelo Tomasoni, Vina Neves e Urubatan Júnior fazerem os melhores tempos da Sprint Challenge, nenhum conseguiu bater o tempo de Josimar, que garantiu a pole não somente na Sport como também na geral.

Apesar das saídas separadas, o grid final é montado com base nos melhores tempos de cada piloto, misturando as classes entre as posições de saída.

A segunda sessão classificatória veio logo após o outro quali da Carrera Cup, com pole de Rodrigo Mello. O modelo da anterior foi mantido para esta, com o pessoal da Rookie e da Sport marcando primeiro seus tempos.

Na Sport, Bottura foi o mais rápido, seguido de Mariotti e Josimar, enquanto na Rookie Zanon repetiu a boa performance, seguido de Kim e Piero Cifali. Com os tempos da Challenge, tivemos o líder Raijan Mascarello na pole geral, com 01min25s720, seguido de Tomasoni e Urubatan Júnior.

Confira o grid de largada da corrida 1 da Sprint Challenge da Porsche em Goiânia:

1 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

2 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

3 – Vina Neves (Sprint Challenge)

4 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

5 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

6 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

7 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

8 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

9 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

10 – Caio Castro (Sprint Challenge)

11 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

12 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

13 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

14 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

15 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

16 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

17 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

18 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

19 – Claudio Simão (Sprint Sport)

20 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

21 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

22 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

Confira o grid de largada da corrida 2 da Sprint Challenge da Porsche em Goiânia:

1 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

2 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

3 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

4 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

5 – Márcio Mauro (Sprint Challenge)

6 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

7 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

8 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

9 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

10 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

11 – Josimar Júnior (Sprint Sport)

12 – Caio Castro (Sprint Challenge)

13 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie)

14 – Vina Neves (Sprint Challenge)

15 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

16 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie)

17 – Piero Cifali (Sprint Rookie)

18 – Claudio Simão (Sprint Sport)

19 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

20 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

21 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie)

22 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

Veja como foi a classificação da Porsche Cup para a etapa de Goiânia da Sprint:

