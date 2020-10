Porsche Cup: Salas bate Massa e Piquet e lidera primeiro treino livre da Porsche Cup em Goiânia

A Porsche Cup realizou o primeiro treino livre oficial para os 300 Km de Goiânia na manhã desta sexta-feira.

Felipe Massa, que faz dupla com Lico Kaesemodel liderou boa parte da sessão, seguido por Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkiewicz, além de Beto Gresse e Miguel Paludo, que vinham em terceiro.

No final da sessão Guilherme Salas, que compete com Pedro Guiar, bateu Massa e Piquet e fechou o treino com a melhor marca.

Pela GT3 Cup, Gaetano di Mauro foi o mais rápido, seguido por Átila Abreu, que faz par com Leo Sanchez.

A segunda sessão acontece às 13h30.

Confira os 10 melhores do treino livre 1 em Goiânia:

1-Guilherme Salas/Pedro Aguiar

2-Felipe Massa/Lico Kaesemodel

3-Piquet JR./Rouman Ziemkiewicz

4-Alan Hellmeister/Luca Seripieri

5-Beto Gresse/Miguel Paludo

6-Sergio Jimenez/Rodrigo Mello

7-Caca Bueno/Marcelo Franco

8-Thiago Camilo/Alceu Feldmann

9-Eduardo Azevedo/Ricardo Maurício

10-Renan Guerra/Alexandre Auler

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Veja como foi a etapa da Endurance no Velocitta

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna