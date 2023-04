Carregar reprodutor de áudio

A sexta-feira de treinos para a segunda etapa da temporada 2023 da Porsche Cup foi marcada pela forte chuva no técnico traçado do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Pela categoria Sprint Challenge, na sessão da manhã, Marcelo Tomasoni foi o mais rápido entre os pilotos que disputam o campeonato, com o tempo de 1min40s233, seguido por Antonella Bassani (1min40s450) e Miguel Mariotti (1min40s808).

Já na parte da tarde, o treino acabou sendo cancelado, em virtude das más condições do tempo.

Vencedor da primeira corrida do ano, no mês passado, em Interlagos (SP), Tomasoni ficou satisfeito com o rendimento do carro, mesmo nas condições de chuva e está confiante para o classificatório e corrida deste sábado na pista de 3.443 metros e 12 curvas.

A corrida 1 terá sua largada às 14h40, com transmissão do Motorsport.com. No domingo, a prova 2 está marcada para as 13h20.

“Começamos o fim de semana forte, liderando o treino debaixo de chuva, então, vamos pra cima amanhã pra continuar ali na frente, brigar por mais uma pole e mais uma vitória”, comentou Tomasoni, que apesar de vice-líder da temporada vai carregar o lastro máximo nesta etapa (50kg), já que pelo regulamento é considerado um descarte e o piloto desta forma fica em primeiro por já ter uma vitória.

“No ano passado, andei muito bem aqui no Velocitta, fui ao pódio e mostramos em Interlagos que viemos forte novamente este ano, para brigar pelo título”, completou o piloto do Porsche #5, que conta com o patrocínio da Ativa Investimentos, DSM e Plant Power.

Confira a programação para a etapa no Velocitta:

Sábado, 15 de abril

10:06 – 10:18 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

10:23 – 10:35 – Quali – Sport – Sprint Challenge

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de abril

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Os 10 primeiros no campeonato da Sprint Challenge, após uma etapa:

1. Cristian Mohr 47

2. Marcelo Tomasoni 44

3. Urubatan Junior 43

4. Sadak Leite 42

5. Antonio Junqueira 35

6. Antonella Bassani 34

7. Miguel Mariotti 27

8. Junior Dinardi 25

9. Ramon Alcaraz 23

10. Sebá Malucelli 23

