Carregar reprodutor de áudio

A chuva foi a maior protagonista da sexta-feira, dia de treinos livres da Porsche Cup C6 Bank Mastercard no Velocitta. Apenas três pilotos da Carrera Cup conseguiram completar uma volta no encharcado traçado de 3.443 metros de Mogi Guaçu: Rouman Ziemkiewicz, Lucas Salles e João Barbosa. Ziemkiewicz foi o mais veloz, cravando 1:46.170.

O treino livre da Challenge foi cancelado pelo excesso de água no circuito.

“A chuva atrapalhou a vida de todo mundo aqui hoje!", disse Ziemkiewicz. "Queria ter dado mais voltas, mas para este tipo de coisa precisa enfrentar os imprevistos e estar na pista para e correr."

"Espero que a gente consiga classificar amanhã, estou feliz com o resultado, mesmo a pista estando muito molhada e com quase nenhuma aderência. Estava muito difícil de ficar nela, mas consegui e fiz um bom resultado.”

Assim o desafio no sábado será ainda maior para os pilotos dos carros de competição mais produzidos no planeta. O cronograma do fim de semana segue inalterado, o que equivale a dizer que o primeiro contato dos carros com a pista será para a sessão classificatória, na manhã do dia 15.

A pista será aberta às 9h para a classe Rookie da Carrera Cup. A seguir estão programadas sessões para a Carrera Sport e a Carrera, antes do top10 que definirá a pole a partir das 9h50.

Na Challenge o Q1 também será realizado em três sessões distintas, uma para cada divisão.

A primeira prova do fim de semana será da Carrera Cup, com largada marcada para 13h. A corrida da Challenge acontece na sequência.

A classificação e as corridas serão exibidas ao vivo pelo Motorsport.com.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Sábado, 15 de abril

09:00 – 09:12 – Quali – Rookie – Carrera Cup

09:17 – 09:29 – Quali – Sport – Carrera Cup

09:34 – 09:46 – Quali – Carrera – Carrera Cup

09:51 – 10:01 – Quali Top10 – Carrera Cup

10:06 – 10:18 – Quali – Rookie – Sprint Challenge

10:23 – 10:35 – Quali – Sport – Sprint Challenge

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

10:57 – 11:07 – Quali Top10 – Carrera Cup

13:07 – 13:35 – Corrida 1 – Carrera Cup

13:46 – 14:14 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de abril

12:40 – 13:08 – Corrida 2 – Carrera Cup

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: