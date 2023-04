AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil abre o sábado com as sessões classificatórias que definem os grids de largada das primeiras corridas do fim de semana no Velocitta, no interior de São Paulo. Carrera Cup e Sprint Challenge disputam a pole da corrida que será realizada ainda neste sábado.

Na sexta-feira, a atividade de pista foi bastante comprometida pela forte chuva que caiu no autódromo. Os pilotos das duas classes tiveram poucas oportunidades de saírem dos boxes para adquirir quilometragem. E isso pode fazer a diferença na classificação, devido à previsão de mais chuva para o sábado.

Assista ao vivo a classificação da Porsche Cup no Velocitta:

