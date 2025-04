A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil entregou uma prova emocionante do início ao fim neste sábado no Velocitta. Thiago Vivacqua venceu, aproveitando os problemas de Marçal Müller no começo e segurando um veloz Miguel Paludo nas voltas finais para garantir o primeiro triunfo na temporada.

Quinto colocado, Miguel Mariotti foi o vencedor na Sport, enquanto Leo Sanchez levou mais uma na Rookie, em 21º.

Müller largou bem para manter a ponta, com Vivacqua em segundo, pressionado por Mariotti e Paludo. Em uma bela disputa, Hahn aproveitou para mergulhar contra Salles. E Comparatto aproveitou a deixa para fazer a ultrapassagem também. Mas o jovem piloto acabou punido com um drive through por queima de largada.

Ao final da segunda volta, Müller tinha quase 1s de vantagem para Vivacqua, que ficava para ser pressionado por Mariotti, com Paludo e Hahn completando o top 5. Mariotti era o líder da Sport, enquanto Leo Sanchez estava na ponta daos Rookies, em 23º.

Salles e Regadas vinham em disputa na chegada à curva três e os dois tocaram de lado, levando o carro de Salles a levantar duas rodas do chão antes de parar na grama. Ambos conseguiram retomar sozinhos, mas o piloto do #70 viu seu Porsche duramente avariado pelo incidente, tendo que abandonar a prova.

Com Mariotti e Paludo em uma briga própria, Müller e Vivacqua seguiam abrindo na frente. O líder já abria 1s7 para o segundo colocado após dez minutos de prova.

Uma espalhada de Mariotti na última curva abriu caminho para Paludo ultrapassar com uma bela ultrapassagem, fazendo um X por trás para pegar o lado interno da Curva 1. Isso abriu caminho para Hahn também dar o bote. A seis minutos do fim, Vivacqua tinha 2s6 para Paludo, que era pressionado por Hahn. Já Mariotti tinha Antonella em sua cola.

No final, Thiago Vivacqua garantiu a vitória, com Miguel Paludo em segundo e Chris Hahn em terceiro. Antonella Bassani foi a quarta e Miguel Mariotti foi o quinto, triunfando na Sport. Em 20º, Leo Sanchez levando a melhor na Rookie.

Incrivelmente, a história da primeira etapa se repetiu. Quando a prova passava da metade, Müller passou a andar lento, novamente com um furo no pneu traseiro direito, o mesmo da corrida de abertura da temporada. Isso deixou Vivacqua na liderança, com 2s1 de vantagem para Mariotti, que seguia pressionado por Paludo. Hahn era o quarto, tentando se aproximar dessa briga, com Antonella Bassani fechando o top 5. Mariotti liderava pela Sport, com Leo Sanchez à frente na Rookie, em 21º.

A Porsche Cup fecha o sábado no Velocitta com a classificação da Sprint Trophy, às 17h30. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado da corrida 1 da Porsche Carrera Cup no Velocitta:

1 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

2 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

3 - Christian Hahn (Carrera Cup)

4 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

5 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

6 - Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)

7 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

8 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

9 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

10 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

11 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

12 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

13 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

14 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

15 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

16 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

18 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

19 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

20 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

21 - Leo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

22 - Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)

23 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

24 - Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)

25 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

26 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

27 - Marçal Muller (Carrera Cup)

28 - Flavio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

29 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Lucas Salles (Carrera Cup)

Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

