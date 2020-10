Porsche Carrera Cup: Miguel Paludo segura Enzo Elias e vence em Interlagos

Miguel Paludo vive um ano iluminado. Atual líder do campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup, o piloto gaúcho conquistou na manhã deste sábado (03) sua quarta corrida em 2020, a 16ª em Interlagos (empatando o recorde de Ricardo Baptista) e a 31ª na categoria.

Mas mesmo sendo de ponta a ponta, a vida de Paludo não foi fácil. Ele sempre teve atrás Enzo Elias, que nunca teve mais do que um segundo de diferença. Werner Neugebauer ficou em terceiro, seguido de Pedro Aguiar e Marçal Muller. Renan Pizzi foi o vencedor na classe Sport.

A Corrida

A largada da Carrera Cup foi limpa. Miguel Paludo manteve a ponta enquanto Enzo Elias ultrapassava Lico Kaesemodel no “S”do Senna para assumir o segundo lugar.

Na curva do lago Rouman Ziemkiewicz e Rodolfo Toni se tocaram e caíram para a última colocação.

Na segunda volta Alceu Feldmann ultrapassou Lico Kaesemodel no fim da reta dos boxes, Lico ainda tentou recuperar a posição na reta oposta mas acabou tocando Alceu na entrada da curva e os dois saíram da pista perdendo muitas posições.

Após o incidente entre os carros #100 e o #63, Pedro Aguiar subiu para o terceiro lugar.

Após a batida dos líderes Rouman e Toni, a classe Sport passou a ser liderada pelo estreante Renan Pizii, seguido por Maurizio Billi e Rodrigo Mello.

Na abertura da terceira volta Enzo Elias decretou a temporada de caça contra o líder Miguel Paludo, o piloto carro #73 havia cravado a melhor volta da prova e pressionava o pentacampeão.

Nas posições intermediárias JP Mauro, Pedro Boesel e Lico Kaesemodel disputavam curva a curva a sexta colocação. Lico conquistou a posição de Boesel na entrada do “S”do Senna e pressionava JP Mauro.

Enzo Elias seguia pressionando o líder Miguel Paludo, o ex-piloto da NASCAR usou toda sua experiência para neutralizar os ataques do piloto mais jovem do grid da Porsche Cup.

Se nas primeiras colocações a corrida estava estabilizada, no meio do pelotão JP Mauro e Pedro Boesel protagonizavam uma disputa incrível. No fim da reta dos boxes Boesel foi ultrapassado por Mauro. Logo em seguida, na entrada da curva lago, Boesel deu o troco e reassumiu a sétima colocação da prova.

Após 11 voltas completadas, Paludo e Elias se mantinham colados na disputa pela liderança, mais de cinco segundos a frente de Pedro Aguiar, o terceiro colocado.

Na volta seguinte Werner Neugebauer passou a pressionar Pedro Aguiar, enquanto isso, Alceu Feldmann que vinha em oitavo perdeu o ponto de freada no final da curva do laranja. A errada foi tão grande que o piloto do carro #100 desviou de Pedro Boesel, o sétimo, e acertou Lico Kaesemodel que ocupava a sexta colocação.

A corrida se manteve estabilizada até o final e Miguel Paludo sustentou a primeira posição e venceu pela segunda vez no final de semana, seguido por Enzo Elias e Werner Neugebauer que ultrapassou Pedro Aguiar na última volta.

Na categoria Sport a vitória ficou com Renan Pizii, seguido por Maurizio Billi e Rodrigo Mello.

Resultado completo em instantes...

Veja como foi