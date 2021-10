Porsche: Horta e Freire lideram TL2 da Endurance em Goiânia

O grid da Porsche Cup voltou à pista de Goiânia nesta sexta para a última sessão de treinos livres antes da classificação que define as posições de largada para a etapa de Endurance neste sábado (15). E em uma sessão marcada pelo calor, a ponta ficou com Francisco Horta e William Freire.

Os pilotos do carro 77 marcaram 01min24s292, um tempo mais alto que o 01min24s050 feito por Eduardo Menossi e Diego Nunes no TL1, realizado mais cedo nesta sexta. Eles garantiram também a ponta da Carrera Trophy.

Em segundo lugar no geral, e liderando a Carrera Sport, ficaram Fran Lara e Gui Salas, com 01min24s318, bem próximos de Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande, que registraram 01min24s347.

Na GT3, a ponta ficou com Nelson Monteiro e Allan Hellmeister, que terminaram em 17º no geral, com 01min26s020. Na GT3 Sport, quem se deu melhor foram Caio Castro e Tony Kanan, enquanto na GT3 Trophy, Gustavo Farah e Sebastian Moreno foram os mais rápidos.

Os carros da Porsche Cup retornam à pista logo mais para a classificação, que está marcada para 15h45, horário de Brasília, com transmissão pelo Motorsport.com. Não perca!

Confira a classificação do TL2 da Porsche Cup Endurance em Goiânia (Top 20):

1 - Francisco Horta / William Freire

2 - Fran Lara / Guilherme Salas

3 - Rouman Ziemkiewicz / Gabriel Casagrande

4 - Pedro Boesel / Sérgio Sette Câmara

5 - Pedro Aguiar / Ricardo Zonta

6 - Marcelo Franco / Cacá Bueno

7 - Miguel Paludo / Denis Dirani

8 - Nelson Marcondes / Rubens Barrichello

9 - Rodrigo Mello / Nelsinho Piquet

10 - Franco Giaffone / César Ramos

11 - Eduardo Azevedo / Ricardo Maurício

12 - Werner Neugebauer / Fabio Carbone

13 - Enzo Elias / Jeff Giassi

14 - Georgios Frangulis / Gaetano di Mauro

15 - Alceu Feldmann / Thiago Camilo

16 - João Barbosa / João Gonçalvez

17 - Eduardo Menossi / Diego Nunes

18 - Nelson Monteiro / Allan Hellmeister

19 - Lucas Salles / Rafael Suzuki

20 - Caio Castro / Tony Kanaan

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?