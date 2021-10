O carro #7, da dupla Miguel Paludo e Dennis Dirani, foi o maior destaque do treino de classificação para a segunda etapa do campeonato de Endurance da Porsche Cup Brasil, garantindo a pole position para a prova deste sábado.

Enquanto Paludo e Dirani foram os mais rápidos na geral da Carrera Cup, na classe Trophy, Enzo Elias e Jeff Giassi foram os mais rápidos, enquanto na Sport, a pole é de Fran Lara e Guilherme Salas.

Na GT3 Cup, a pole ficou com Lucas Salles e Rafael Suzuki, enquanto na Sport os mais rápidos foram Caio Castro e Tony Kanaan. Fechando, na Trophy, temos Edson dos Reis e Sergio Jimenez na ponta.

Saiba como foi o treino classificatório

Após um atraso de cerca de 15 minutos, a pista foi liberada para o primeiro grupo da Carrera Cup, de menor experiência. O calor marcou a sessão, com cerca de 32 graus no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Pedro Aguiar, que faz dupla com Ricardo Zonta, foi o mais rápido entre os primeiros pilotos da Carrera, marcando 01min24s406, ficando apenas 0s001 à frente de Alceu Feldmann, companheiro de Thiago Camilo. Vale lembrar que a pole é definida pela média das melhores voltas de cada piloto da dupla.

O segundo grupo a ir para a pista foi a primeira metade da GT3 Cup, também para 10 minutos de pista. Os momentos finais foram marcados por rodadas de Carol Aranha e Paulo Sousa, mas sem bandeiras amarelas.

Marçal Müller, que divide o #17 com Matheus Iorio, foi o primeiro, com 01min26s744, seguido de Lucas Salles, dupla de Rafael Suzuki, com 01min26s784.

Na sequência, foi a vez dos outros 17 pilotos da Carrera Cup, que também definiu a pole geral dos 300 km de Goiânia. Dennis Dirani da dupla com Miguel Paludo foi o mais rápido deste grupo, com 01min23s466.

Aplicando a média das melhores voltas de cada piloto da dupla, Paludo e Dirani garantiram ainda a pole position para a prova do sábado, com 01min23s965. Em segundo, Enzo Elias e Jeff Giassi, com média de 01min24s115 e Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro em terceiro, com 01min24s150 de média.

Enquanto Paludo e Dirani garantiram a pole geral e da Carrera Cup, Elias e Giassi foram os mais rápidos na Carrera Trophy. Entre os pilotos da Carrera Sport, Fran Lara e Guilherme Salas foram os mais rápidos, na quinta colocação geral.

Para finalizar a sessão, tivemos o segundo grupo da GT3 Cup, definindo as posições de largada da segunda metade dos pilotos.

Com as médias aplicadas, Lucas Salles e Rafael Suzuki terminaram como os mais rápidos da GT3 Cup, com 01min26s374, à frente de Marçal Müller e Matheus Iorio, em terceiro, Nelson Monteiro e Allan Hellmeister, em um trio apenas da Cup.

O primeiro da GT3 Sport veio logo na sequência, com Caio Castro e Tony Kanaan. Fechando, na GT3 Trophy, Edson dos Reis e Sergio Jimenez.

O grid da Porsche Cup volta à pista no sábado para a segunda prova de Endurance no ano. A corrida de sábado terá transmissão pelo Motorsport.com a partir das 12h30 e contará com duração de 300 quilômetros ou 02h45min, o que acontecer antes.

Confira o grid de largada da etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

(Em negrito, os poles de cada classe)

Posição Pilotos 1 Miguel Paludo e Dennis Dirani (Carrera Cup) 2 Enzo Elias e Jeff Giassi (Carrera Trophy) 3 Georgios Frangulis e Gaetano di Mauro (Carrera Trophy) 4 Alceu Feldmann e Thiago Camilo (Carrera Cup) 5 Fran Lara e Gui Salas (Carrera Sport) 6 Pedro Aguiar e Ricardo Zonta (Carrera Cup) 7 Werner Neugebauer e Fabio Carbone (Carrera Cup) 8 Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício (Carrera Sport) 9 Marcelo Franco e Cacá Bueno (Carrera Trophy) 10 Pedro Boesel e Sérgio Sette Câmara (Carrera Cup) 11 Rodrigo Mello e Nelsinho Piquet (Carrera Sport) 12 Francisco Horta e William Freire (Carrera Trophy) 13 Nelson Marcondes e Rubens Barrichello (Carrera Trophy) 14 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande (Carrera Sport) 15 Eduardo Menossi e Diego Nunes (Carrera Trophy) 16 João Barbosa e João Gonçalves (Carrera Trophy) 17 Franco Giaffone e Cesar Ramos (Carrera Trophy) 18 Lucas Salles e Rafael Suzuki (GT3 Cup) 19 Marçal Müller e Matheus Iorio (GT3 Cup) 20 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister (GT3 Cup) 21 Caio Castro e Tony Kanaan (GT3 Sport) 22 Ayman Darwich e Nicolas Costa (GT3 Sport) 23 Lineu Pires e Beto Gresse (GT3 Sport) 24 Leonardo Sanchez e Átila Abreu (GT3 Sport) 25 Paulo Sousa e Galid Osman (GT3 Sport) 26 Carlos Renaux e Vitor Baptista (GT3 Cup) 27 Guilherme Bottura e Gabriel Robe (GT3 Sport) 28 Edson dos Reis e Sergio Jimenez (GT3 Trophy) 29 Carol Aranha e Raphael Abbate (GT3 Trophy) 30 Edu Guedes e Carlos Ambrósio (GT3 Trophy) 31 Sergio Laurentys e Henrique Tielas (GT3 Trophy) 32 Paulo Totaro e Ramon Alcaraz (GT3 Trophy) 33 Gustavo Farah e Sebastian Moreno (GT3 Trophy) 34 Marco Pisani e Vinicius Valle (GT3 Trophy)

Confira como foi a classificação da Porsche Cup Endurance em Goiânia:

