A Porsche Cup Brasil continuou sua participação na programação do GP de São Paulo de Fórmula 1 com o treino classificatório de sua classe principal, a Carrera Cup. E em uma sessão com quebras de recordes, Werner Neugebauer (Carrera Cup) conquistou o tempo mais rápido da história do campeonato, com 1min33s926.

Seguindo o padrão do Sprint Challenge, o grid das corridas é organizado com os dois tempos mais rápidos do treino classificatório eram considerados para as corridas, no sábado (o segundo tempo mais rápido) e no domingo (o tempo mais rápido).

Na corrida de sábado, Christian Hahn será quem largará na frente. Já na corrida de domingo, a pole position é de Neugebauer.

Marçal Müller, quebrou o recorde de tempo mais rápido do campeonato na pista de Interlagos, em 1min34s123, parecendo que iria garantir a pole position das corridas. Mas Werner Neugebauer (Carrera Cup) veio e surpreendeu ainda mais, marcando o tempo de 1min33s.926, quebrando o recorde na segunda vez só dessa sessão.

Os minutos finais da sessão foram marcadas por bandeiras amarelas causadas por rodadas e deslizadas no asfalto novo de Interlagos.

Na bandeirada, o top 5 do classificatório indicava para a corrida de domingo grid formado por Werner, Hahn, Muller, Paludo e Giassi. Já o grid do sábado, estabelecido com as segundas melhores marcas de cada um, a ordem era: Hahn, Muller, Paludo, Werner e Giassi.

Confira o resultado do treino classificatório da Carrera Cup em Interlagos (top 15):

1 - Werner Neugerbauer (Carrera Cup)

2 - Jeff Giassi (Carrera Cup)

3 - Christian Hahn (Carrera Cup)

4 - Marçal Muller (Carrera Cup)

5 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

6 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

7 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

8 - Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)

9 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

10 - Lucas Salles (Carrera Cup)

11 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

12 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

13- Pedro Aguiar (Carrera Cup)

14 - Rodrigo Mello (Carrera Cup)

15 - Isreal Salmen (Carrera Cup Rookie)

PIASTRI ROUBA CENA e é POLE da SPRINT em Interlagos; BAND CONFIRMA transmissões de 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!