Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos, a Porsche Cup Brasil definiu o grid das duas corridas da classe Sprint Challenge. No treino, Antonella Bassani (Sprint Challenge) garantiu a pole position, com 1min36s516 e garantiu a pole da corrida de domingo, enquanto Miguel Mariotti (Sprint Challenge) garantiu a primeira colocação na liderança para o sábado.

Os treinos classificatórios abriram o sábado de eventos no Autódromo José Carlos Pace, que está recebendo a Porsche Carrera Cup, F4 Brasil e a Fórmula 1.

A forma que o grid das corridas foi organizado é a seguinte: Os dois tempos mais rápidos do treino classificatório eram considerados para as corridas, no sábado (o segundo tempo mais rápido) e no domingo (o tempo mais rápido).

Caio Chaves (Sprint Rookie Challenge) conseguiu bom tempo de volta na metade da sessão, mas Miguel Mariotti (Sprint Challenge), tomou o tempo mais rápido, com 1min36s838, seguido por Antonella Bassani (Sprint Challenge), com diferença de 0,441s para o líder.

A sessão foi marcada por algumas rodadas na pista, devido ao novo asfalto de Interlagos, que gerava pouca aderência nos pneus e causava deslizamentos. Faltando 12 minutos para o fim da sessão, Cristian Mohr (Sprint Challenge) tomou a liderança do treino, com 1min36s732.

Faltando oito minutos para o fim da sessão, André Rosário rodou e foi para fora da pista, instaurando bandeira amarela no setor 2, no Esse de Baixo. Depois disso, Mariotti tomou novamente o tempo mais rápido, com 1min36s723, e seguiu diminuindo o tempo em sequência.

Faltando menos de dois minutos, Bassani conquistou a volta mais rápida, com 1min36s516, e, um acidente na saída do Bico de Pato fez André Rosário bater e a sessão instaurar bandeira amarela até o final.

