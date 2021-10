O que poderia acabar em sofrimento, virou festa para Miguel Paludo e Dennis Dirani. A dupla conseguiu superar um problema no motor durante a classificação para garantir a pole position da etapa da Porsche Cup Endurance em Goiânia, que será realizada neste sábado.

Enquanto Paludo saiu no primeiro grupo, coube a Diranni a segunda saída, em busca de uma boa volta para garantir uma média de tempos suficientes para lutar pela pole.

Mas nem tudo ocorreu como esperado. No meio da volta que lhe rendeu a pole, Dirani começou a ter um superaquecimento do carro, por conta de um problema no motor. Após a classificação, ele explicou o problema ao Motorsport.com.

“Eu tinha feito a primeira volta, que já era boa, mas era a primeira do pneu, então fiz a primeira curva já mais rápido. De repente surgiu um alarme no painel, avisando que havia algum problema. Eu falava com o pessoal nos boxes, mas continuei acelerando”.

“Eles pediram pra parar, para não ter problemas com o motor, mas quando eu fiz a curva cinco, olhei no painel e a volta era bem mais rápida. Tive que correr o risco para fechar a volta e deu certo”.

Paludo, que acompanhou o drama de dentro dos boxes, concorda com a decisão tomada pelo seu companheiro.

“O Dennis teve um problema de aquecimento, a cinta do motor que escapou e a temperatura subiu muito rápido enquanto ele estava na volta rápida. Ele fez a escolha certa, de fechar a volta, porque já estava por aqui, e isso garantiu a pole”.

“Foi um grande trabalho de equipe. As coisas nunca vêm fácil pra gente e foi uma classificação extremamente tensa, sem saber se ele entraria ou não, se o motor quebraria ou não, mas deu tudo certo”.

Dirani ainda revelou que, apesar do susto, o carro não deve ter maiores problemas para a corrida do domingo.

“Acabei de ver o carro, parece que não aconteceu nada, foi apenas algo bem rápido, porque depois eu já segui controlando até voltar nos boxes. Esquentou um pouco, mas só isso”.

E com o resultado desta sexta, Paludo se torna o maior pole position da história da Porsche Cup, algo que ele atribui ao ótimo trabalho feito junto de sua equipe ao longo dos anos.

“Fico feliz. Acho que os recordes mostram o trabalho correto que estamos desenvolvendo há anos, o trabalho de equipe, e nada melhor que quebrar esses recordes. Espero quebrar mais também! Sei que estou a algumas vitórias do maior recordista, mas, pouco a pouco, fazendo nosso trabalho focado, vamos conquistando cada vez mais”.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

