A Porsche Cup realizou, na tarde deste sábado, seu segundo treino livre para a etapa de Termas de Río Hondo e as lideranças ficaram com as duplas Rafael Suzuki / Lucas Salles e Leonardo Hermann / Vitor Baptista, respectivamente na Carrera Cup e na Challenge.

Na Carrera, a dupla que estabeleceu o ritmo na sessão registrou tempo de 1min42s604, ficando 0s029 à frente de Bruno Campos / Nicolas Costa. Quem completou o top 3 foi a dupla Marçal Muller e Enzo Elias.

Nelsinho Piquet e Rouman Ziemkievicz ficaram com o quarto posto, enquanto Allan Hellmeister e Miguel Paludo 'fecharam' as cinco primeiras posições na província de Santiago del Estero, na Argentina.

A dupla Dudu Barrichello / Fefo Barrichello ficou com a oitava colocação, um pouco à frente do duo Rubens Barrichello / Werner Neugebauer, que terminou em 15º. O line up Carlos Campos / Tony Kanaan foi 20º, dois lugares à frente de Eduardo Menossi / Caio Collet.

1 - R.SUZUKI / L.Salles

2 - B.CAMPOS/N.Costa

3 - M.MÜLLER / E.Elias

4 - N.PIQUET JR / R.Ziemkiewicz

5 - A.HELLMEISTER / M.Paludo

6 - D.NUNES / P.Ferter

7 - M.PISANI / R.Guerra

8 - D.BARRICHELLO / F.Barrichello

9 - P.SOUSA / G.Osman

10 - B.GRESSE / L.Pires

11 - P.BOESEL / R.Maurício

12 - L.RAZIA / N.Marcondes

13 - M.REGADAS / J.Giassi

14 - F.HORTA / W.Freire

15 - R.BARRICHELLO / W.Neugebauer

16 - T.CAMILO/ R.Mello

17 - J.JUNIOR / S.Ramalho

18 - C.RAMOS / F.Giaffone

19 - A.FELDMANN / G.Salas

20 - C.CAMPOS / T.Kanaan

21 - S.MALUCELLI / M.Gomes

22 - E.MENOSSI / C.Collet

23 - P.CIFALI / E.Guedes

24 - L.SANCHEZ / A.Abreu

25 - R.ALCARAZ / M.Iorio

Challenge

A dupla Hermann / Baptista registrou 1min44s594, à frente do duo Claudio Reina / João Gonçalves. O top 3 foi completado pela formação feminina Antonella Bassani / Leticia Bufoni, enquanto a dupla Sadak Leite / Fabio Carbone ficou com o quarto lugar, à frente de Eric Santos / Gabriel Robe.

Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano ficaram com o sexto posto, superando a formação Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande. Ainda na tarde deste sábado, acontece a classificação, com transmissão da Motorsport.tv e do YouTube do Motorsport.com (assista abaixo da tabela da sequência).

1 - L.Herrmann / V.Baptista

2 - C.Reina / J.Gonçalves

3 - A.Bassani / L.Bufoni

4 - S.Leite / F.Carbone

5 - E.Santos / G.Robe

6 - G.Bertuccelli / P.Rimbano

7 - A.F.Neto / G.Casagrande

8 - L.Landi / T.Filho

9 - I.Garcia / C.Rabelo

10 - L.Souza / B.Bonifacio

11 - M.Roque / F.Baptista

12 - A.Gaidzinski / T. Gonçalves

Bortoleto SEGUE NO PÁREO e Bottas DESMENTE RENOVAÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!