Porsche Cup: Roque e Batista lideram TL1 na categoria Challenge

Este sábado (21) ficou marcado pelos treinos livres da Porsche Cup em Rio Hondo, na Argentina. Na categoria Challenge, que veio logo depois da principal, Matheus Roque e Felipe Batista foram a dupla que marcaram as melhores voltas e dominou a pista.

A dupla disputa na categoria Sport e foi seguida por André Gaidzinski e Tiago Gonçalves em segundo e Leonardo Herrmann e Vitor Baptista em terceiro.

Os pilotos Eric Santos e Gabriel Robe disputaram pela Rookie e foram os primeiros em sua classificação. Importante lembrar que essa é a categoria de entrada da disputa e, por muitas vezes, apresenta surpresas em suas conquistas.

NORRIS COMANDA dia da F1, VERSTAPPEN PUNIDO; McLAREN na BRONCA e WILLIAMS faz campanha por COLAPINTO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Massa SINCERÃO: Raio-x da F1 24, Bortoleto e Alonso, PROCESSO de SINGAPURA-2008, Hamilton, ORDENS e mais; ouça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!