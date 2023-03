Carregar reprodutor de áudio

A Sprint Trophy, nova "categoria escola" da Porsche Cup Brasil, realizou neste domingo sua corrida inaugural. E em uma movimentada prova de 20 minutos de duração, o vencedor, Eduardo Taurisano, não teve dificuldades para disparar na frente e converter a pole em triunfo sem maiores problemas.

A Sprint Trophy funciona como uma categoria escola na Porsche Cup. Os pilotos, que correrão em cinco das nove datas da Porsche em 2023, contam com o auxílio de coaches ao longo do ano para desenvolverem suas habilidades, antes de estarem habilitados para a graduação para a Sprint Challenge.

Na largada, o pole Taurisano conseguiu um bom posicionamento para se manter à frente de Navarro, e rapidamente começou a abrir vantagem, que chegada a quase 3s na metade da prova.

Mais atrás, problemas para Sato. O piloto perdeu o controle do carro #8 ao colocar a roda na grama no início da subida. Ele tentou retomar a direção, mas acabou cruzando a pista, batendo no guard-rail. Sato conseguiu sair sem maiores dificuldades, podendo seguir na prova.

A seis minutos do fim, Cytrynbaum perdeu o controle do carro e acabou rodando no setor intermediário, conseguindo evitar uma batida. Logo em seguida, o piloto rodou novamente.

No final,

O grid da Porsche Cup volta à pista de Interlagos ainda neste domingo para as segundas corridas do fim de semana da Carrera Cup e da Sprint Challenge. A sessão começa a partir das 14h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

Confira o resultado final da corrida da Sprint Trophy da Porsche Cup:

1 - Eduardo Taurisiano

2 - Matheus Roque

3 - Cláudio Simão

4 - Marcelo Stallone

5 - Giuliano Bertucelli

6 - Cláudio Reina

7 - Allan Sato

8 - André Cytrynbaum

9 - Mateus Navarro

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music