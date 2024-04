A Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil também entregou uma prova bastante movimentada neste sábado em Interlagos. Mas, apesar da pressão no começo, Miguel Mariotti entregou uma bela performance para garantir a vitória, a terceira no ano em cinco corridas já disputadas.

Leonardo Herrmann, segundo colocado, foi o vencedor na Sport, enquanto Caio Chaves levou mais uma na Rookie, em 11º.

O grid veio com uma diferença em relação ao quali, com Campos caindo de segundo para quinto pelo fato dele ter uma punição vinda da etapa anterior, no Velocitta. Com isso, Herrmann, que subiu para segundo, aproveitou uma largada melhor para assumir a ponta. Mas Mariotti logo retomou a posição.

A primeira volta foi marcada, porém, por dois incidentes. Primeiro, Marco Túlio rodou sozinho na pista e, enquanto estava atravessado, foi atingido por outro carro, deixando muitos detritos na pista. Na sequência, outro toque entre Campos e Mohr. Isso levou à intervenção do SC.

A prova foi retomada com 18min para o fim da regressiva. Mariotti largou bem, tendo folga para fazer o S do Senna, enquanto Herrmann era pressionado por Roque e Caio Castro saltava de sexto para quarto. Herrmann era o líder da Sport, enquanto Simão, em nono, era o melhor colocado da Rookie.

Com menos de 10 minutos para o fim, Mariotti voltava a descolar na frente, deixando Herrmann para ser pressionado por Leite, enquanto Castro era atacado por Bassani pela quarta posição, em uma bela corrida de recuperação da atual campeã. Com três minutos para o fim, Antonella conseguia a ultrapassagem no fim da reta oposta.

No final, mesmo com uma reaproximação, Miguel Mariotti conseguiu segurar Leonardo Herrmann para garantir a terceira vitória na temporada. Sadak Leite, Antonella Bassani e Célio Brasil completaram o top 5 no geral. Herrmann saiu assim com o triunfo na Sport e Caio Chaves, em 11º levou mais uma na Rookie após Wagner Pontes rodar na última volta. Já Caio Castro caiu para 10º devido a uma punição.

O grid da Sprint Challenge encerra a etapa de Interlagos no domingo, com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h10, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado da corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

2 – Leonardo Herrmann (Sprint Challenge Sport)

3 – Sadak Leite (Sprint Challenge)

4 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

5 – Celio Brasil (Sprint Challenge Sport)

6 – Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

7 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

8 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

9 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Sport)

10 – Caio Castro (Sprint Challenge)

11 – Caio Chaves (Sprint Challenge Rookie)

12 – Gerson Campos (Sprint Challenge)

13 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

14 – Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

15 – Paulo Totaro (Sprint Challenge Rookie)

16 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

17 – Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

ABANDONARAM:

Alceu Feldmann Neto (Sprint Challenge Rookie)

Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

Cristian Mohr (Sprint Challenge)

Lucas Locatelli (Sprint Challenge Rookie)

Marco Tulio (Sprint Challenge Sport)

Assista às corridas de sábado da Porsche Cup em Interlagos:

