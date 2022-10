Carregar reprodutor de áudio

A segunda corrida da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil em Goiânia neste domingo contou com uma série de acidentes que mudaram a dinâmica da prova. Mas um deles chamou a atenção em especial.

Ainda nos primeiros minutos da prova, Márcio Mauro e Raijan Mascarello, líder da Sprint Challenge, disputavam a quarta posição, quando Mascarello acabou dando um toque na traseira do carro #11 ao recuperar a posição perdida na volta anterior.

Mauro escapou da pista e, ao tentar voltar, perdeu novamente o controle. Com as rodas na grama, ele rodou e recebeu um segundo impacto forte, desta vez de Josimar Júnior, que havia vencido a prova da Sprint no sábado.

Os carros de Josimar e Mauro ficaram severamente danificados, e com a grande quantidade de detritos na pista, o safety car precisou ser acionado imediatamente, antes da direção de prova trazer a bandeira vermelha.

Veja abaixo o vídeo do momento:

Josimar conseguiu sair sozinho do carro, já sinalizando que estava tudo bem com ele. Já Mauro precisou do auxílio médico, saindo do local do acidente de maca e com uma proteção cervical, mas indicando às câmeras com as mãos que estava tudo bem com ele.

Mascarello chegou a anunciar que não teria como retornar à prova, mas com a duração da bandeira vermelha, sua equipe conseguiu recuperar o carro, permitindo que ele retornasse na última posição. O líder da Sprint ainda terminou a prova em 12º de 16 carros que terminaram.

Segundo informações da assessoria, Mauro foi encaminhado para o Einstein para a realização de uma bateria de exames por precaução.

O safety car ainda foi acionado mais uma vez antes do fim da corrida, que terminou com a vitória de Daniel Correa, seu primeiro triunfo na Porsche Cup em sete anos.

Veja como foram corridas de domingo da Porsche Cup em Goiânia:

