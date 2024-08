Brasília está no clima do Sertões! Nesta terça-feira (20), será oficialmente aberta a programação da Vila Sertões, localizada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha – Portão 1. A capital federal é palco da largada e chegada da 32ª edição do maior rally das Américas, composto por um grid de 39 carros, 47 motos, 5 quads e 89 UTVs.

De 23 a 31 de agosto, pilotos e navegadores vão acelerar por 3.704 km – sendo 2.386km de trechos cronometrados –, com paradas em Formosa (GO), Santa Maria da Vitória (BA) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

Representada pelas duplas Mário Marcondes/Artêmio Pauluci (#360) e Luiz Manara/Léo Telles Silva (#358), a Braço Curto MotorSport confirma a sua oitava participação no Sertões e segue em busca do segundo título na competição (o primeiro foi conquistado em 2017 na categoria Super Production).

Porém, o propósito da equipe vai além do aspecto desportivo e, juntamente com a Conasa Infraestrutura – sua principal patrocinadora – e a Hidrodomi, participará da doação de 250 filtros de água potável ConÁgua às famílias sem acesso a água tratada e que residem próximo ao entorno do percurso do Sertões.

“E tem mais! A Conasa é a patrocinadora de diversas ações ambientais durante o Sertões, que envolvem: gestão dos resíduos produzidos ao longo de todo o evento com a destinação ambientalmente correta de todo o material descartado por cooperativas locais, valorizando assim a mão de obra local; coleta do óleo de cozinha utilizado pelas equipes, em um projeto piloto nessa edição, que será destinado a um projeto de mulheres vulneráveis".

"E, para que essa iniciativa tenha um alcance muito maior, algumas escolas nas cidades sede das Vilas receberão oficinas sobre educação ambiental”, detalha o piloto Mário. A programação das ações socioambientais começa no dia 22 de agosto.

Critérios da ação socioambiental

De acordo com a responsável pela área de Responsabilidade Social da Conasa, Mariana Lobo, “a escolha das comunidades contempladas pelos filtros ConÁgua leva em consideração a ausência de água tratada e, muitas vezes, a dificuldade de acesso a água bruta. As escolas que receberão os equipamentos para tratamento da água também foram escolhidas sob o mesmo critério”, explica.

Neste 32º Sertões, cinco localidades foram selecionadas para a doação dos filtros, sendo: Padre Bernardo (GO), Assentamento São Francisco de Assis (zona rural de Formosa/GO), comunidades na região de Januária (MG), Assentamento Rio Branco (Riachão das Neves /BA) e Comunidade Quilombola São Domingos (Cavalcante/GO).

Junto com os filtros, as famílias receberão tabletes de cloro da Hidrodomi – parceira da Conasa nessa ação –, que melhoram ainda mais a potabilidade da água, além de cartilhas explicativas sobre a importância do consumo de água tratada, alerta a doenças e o passo-a-passo para a limpeza da caixa d’água.

As escolas que receberão as ações ambientais são Escola Ivani Neri Bueno Marques, em Santa Maria da Vitória (BA), Escola Municipal Demóstenes Torres (Assentamento Rio Branco – Riachão/BA) e Escola Municipal São Francisco de Assis, zona rural de Formosa (GO). Duas delas ainda ganharão uma miniestação de tratamento de água.

E por fim, o Projeto Ela FAV, na comunidade Sol Nascente, em Brasília, receberá o óleo de cozinha usado e coletado em todo o evento.

Há três anos pensando na saúde das pessoas

A ideia da criação dos filtros nasceu de uma experiência vivida pela dupla Mário e Artêmio no Sertões de 2021, em que a picape quebrou no meio da prova e eles ficaram por várias horas parados na trilha, em um lugar remoto, aguardando pelo apoio mecânico. Quando moradores locais ofereceram água para eles, a água tinha uma tonalidade amarela e os competidores perceberam a ausência de tratamento. Naquele momento, houve a empatia e a necessidade de mudar a realidades daquelas pessoas.

Os filtros foram desenvolvidos pela primeira vez em 2022 e entregues às famílias e a escola da Comunidade Quilombola Boa Esperança, no município de Mateiros (TO), no total de 60 unidades. Dado o sucesso da ação e o entendimento das necessidades de diversas regiões do Brasil, em 2023 a ação foi ampliada e doados 250 filtros. Número que se repetirá em 2024.

