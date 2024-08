Nelson Piquet Jr disputará pela quinta vez o Sertões, a competição terá início no dia 23 de agosto, em Brasília. O primeiro campeão mundial da Fórmula E é o atual campeão da prova na classe UTV3, a bordo do Can-Am Maverick X3.

Para a edição de 2024 Piquet aumentou o desafio e disputará a classe UTV 2, em que a preparação é livre. O piloto terá ao seu lado o navegador Filipe Bianchini, com quem fez dupla na edição de 2022 do Sertões.

Ao todo a edição de 2024 terá 3.704 km sendo 2.386 quilômetros de trechos cronometrados, formada pelo prólogo e mais oito etapas. A 32ª edição do maior rally das Américas passará pelas cidades de Formosa (GO), Santa Maria da Vitória (BA) e Luís Eduardo Magalhães (BA), retornando à Brasília para a chegada, no dia 31 de agosto.

Ao todo 89 UTVs divididos em quatro categorias disputam o lugar mais alto do pódio. Visando o contato com o off-road, Piquet e Biachnini participaram da etapa do Velocitta do MIT Cup, em maio, conquistando a segunda colocação.

“Muito feliz em disputar mais um Sertões, uma prova especial que eu gosto muito e que espero o ano inteiro para competir. Chego confiante depois de vencer no ano passado, mas agora o desafio será na classe UTV2, então teremos uma adaptação".

"Volto a formar dupla com o Bianchini, navegador muito experiente e que já temos um entrosamento, então a expectativa é muito boa. Estou feliz em poder iniciar este evento em Brasília, me sinto privilegiado em poder estar aqui com meus amigos e familiares".

O prólogo acontece no dia 23 de agosto, a atividade é realizada em um circuito fechado e define a ordem de saída dos pilotos para a primeira especial. Piquet Jr e Felipe Bianchini estarão a bordo do UTV Can-Am Maverick X3 #233.

