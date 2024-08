Irmãos Varela cravam dobradinha no Sertões

A Família da Poeira conquistou sua primeira vitória na especial da 32ª edição do Sertões neste domingo (25), com direito a dobradinha da Equipe Varela Can-AM Monster Energy. As duplas Rodrigo Varela/Matheus Mazzei e Bruno Varela/Ari Fiuza disputaram entre si a liderança do dia, que terminou com Rodrigo/Mazzei, do Maverick R #102, na frente por apenas 12s de diferença.

A especial de 433 km abriu a competição, apesar de ser a segunda etapa. Isso se deve ao fato da primeira etapa ter sido cancelada após a queda de uma ponte no quilômetro 86,5 do trajeto entre Brasília e Formosa (GO). Com isso, o pelotão se deslocou livremente até a cidade goiana, onde foi dada a largada para a segunda etapa da competição pela manhã. Bruno e Ari, que venceram o Super Prime na sexta-feira, largaram na primeira posição.

Disputa em família - Durante boa parte do dia, Bruno, que pilota o Maverick R #110, andou no limite, liderando três das quatro parciais e assumindo a liderança da especial. Esse cenário só mudaria na última parcial, quando Rodrigo assumiu a ponta após anotar 5h08min38s, tempo 12 segundos mais rápido que o de Bruno.

Esse feito fez com que Rodrigo vencesse a especial ao somar 6h13min16s08 no trajeto formado por lombas, mata-burros e mais de 100 km de veredas até Santa Maria da Vitória (BA), com Bruno logo atrás com 6h13min28s86. O terceiro melhor tempo foi da dupla Denisio do Nascimento/Gunnar Dums, que ficaram 2min43s86 atrás de Rodrigo/Mazzei.

Reinaldo Varela/Túlio Taniguchi fizeram uma boa primeira parcial, mas tiveram problemas nas seguintes. Gabriel Varela e o navegador Guilherme Holanda também vinham bem, conseguindo tempos próximos aos de Rodrigo e Bruno na segunda parcial, mas problemas no terceiro trecho acabaram tirando as chances da dupla.

O Rally dos Sertões segue nesta segunda-feira (26) rumo a Luís Eduardo Magalhães, ainda na Bahia, em uma etapa de 386 km totais, sendo 336 km cronometrados. A prova segue até 31 de agosto, quando retorna ao Distrito Federal para seu encerramento em Brasília.

