Sertões: Medeiros conquista a primeira vitória na edição 2024

Neste domingo, 25 de agosto acontece a segunda etapa da 32ª edição do Sertões, depois do cancelamento da primeira etapa deste sábado em virtude de queda de uma ponte. Foram 29 quilômetros de deslocamento inicial, com especial de 433 quilômetros e deslocamento final de 208 quilômetros, em um total de 670 quilômetros, com largada em Formosa (GO) e chegada em Santa Maria da Vitória (BA).

E neste primeiro desafio entre os pilotos da categoria Quadriciclos, a vitória ficou nas mãos do piloto da Tag Racing, o maranhense Marcelo Medeiros (Yamaha YFM700R #100), com o tempo de 7h08min30seg. O roteiro prossegue até o dia 31 de agosto e terá 3.704 quilômetros, dos quais 2.306 deles são de trechos cronometrados.

“A etapa de hoje foi bem longa e cansativa. Começou bem rápida, com longas retas em trecho agrícola e, médias e altas velocidades, com lombas e deps. Depois pegamos na parte final solo arenoso. Mesmo assim, conseguimos impor um bom ritmo sem cometer erros e chegar ao final, na primeira colocação. Agora vamos fazer revisão no quadri e nos preparar para largar amanhã para mais um novo desafio e com cautela com foco no título deste ano”, comenta o piloto de São Luís (MA).

A prova deixou Goiás e adentrou a Bahia, ponto de passagem constante dos roteiros do Sertões, desde a primeira edição, em 1993. De lá até aqui, foram ao todo 13 anos em que o maior rali das Américas cruzou o estado nordestino. Luís Eduardo Magalhães recebeu a prova três vezes. Enquanto Santa Maria da Vitória recebe, pela primeira vez, uma das paradas do percurso.

Neste domingo, o roteiro do maior rali das Américas margeou o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criado sob a inspiração da jornada de Guimarães Rosa que originou o livro de mesmo nome. Com 2.315 km2 de área entre Minas Gerais e Bahia, na região do Chapadão Central, é composto por áreas de floresta e mata de galeria. Em sua fauna, destacam-se a ema; o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e do veado-campeiro.

Nesta segunda, 26, a caravana dos Sertões segue para a terceira etapa que vai de Santa Maria da Vitória (BA) a Luís Eduardo Magalhães (BA). No trecho, muita poeira, lombas, trechos de trial, e visuais incríveis, entre os desafios e obstáculos dos 336km quilômetros de especiais cronometrados do dia, em um total de 386 km.

A cidade de Luís Eduardo Magalhães é localizada em uma região que destaca a pujança do agronegócio brasileiro, elemento ressaltado pelo Sertões BRB. Suas lavouras hoje colaboram de modo significativo com a produção nacional de soja, algodão e feijão, entre outras culturas. Um parque industrial surgido para dar suporte a essa vocação completou o cenário de desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Os dois dias seguintes (etapas 4 e 5) trazem as etapas Maratona, em torno de Luís Eduardo, com uma das principais novidades deste ano: enquanto as motos /quadriciclos / UTVs no regulamento da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) estiverem na especial de 411 km, os carros / UTVs das classes Challenger e SSV (regulamento da Confederação Brasileira de Automobilismo / Federação Internacional de Automobilismo) farão o trecho cronometrado de 268 km, o que se inverte no dia seguinte. Isso aumentará a ênfase na navegação, já que haverá menos rastros e referências no terreno.

A caravana começa a fazer o caminho de volta na sexta etapa, com término em Posse (GO). De lá, a penúltima etapa faz com que competidores e equipes retornem a Formosa, de onde largam no último dia para chegar a Brasília, onde serão confirmados os vencedores do Sertões BRB 2024.

