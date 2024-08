Após o cancelamento da etapa de sábado, o Sertões 2024 deu oficialmente seu pontapé inicial neste domingo com o segundo dia de atividades da 32ª edição, com os veículos trocando Formosa, em Goiás, por Santa Maria da Vitória, na Bahia. Entre os carros, mais uma especial dominada por Lucas Moraes, que segue com 100% de aproveitamento até aqui.

Quem também repetiu a vitória neste domingo foi Adrian Metge nas motos, após o triunfo no Super Prime da sexta. Já entre os UTVs, mais uma para a família Varela, mas agora com Rodrigo Varela à frente dos rivais.

Lucas Moraes mantém domínio nos carros

Esta foi a etapa mais longa do Sertões 2024, com uma extensão total de 670 quilômetros, sendo 433 de especial cronometrada. Porém, para os carros, a especial foi encurtada em cerca de 100km, para evitar que os competidores chegassem a Santa Maria da Vitória tão tarde.

Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio repetiram o resultado do Super Prime, ficando com a vitória com 01min12s37 de vantagem para Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti. A dupla do carro #340, porém, teve um susto, com Adroaldo passando mal após o fim da especial. Beco precisou concluir o deslocamento final até a chegada a Santa Maria. Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs ficaram em terceiro a 04min32s50.

O dia ainda ficou marcado pelo forte acidente envolvendo a dupla Luiz Manara e Leonardo Telles no carro #358, com a dupla precisando abandonar a prova.

Adrien Metge segue vencendo nas motos

A estratégia de Adrian Metge de largar em primeiro para evitar a poeira deu certo, com o francês da Yamaha superando os rivais para vencer entre as motos. O piloto da moto #2 venceu ainda com uma boa diferença para o segundo colocado, o argentino Martin Duplessis da Honda: 05min32s06. O americano Mason Klein, também da Honda, foi o terceiro, a 06min36s76.

Dobradinha Varela nos UTVs

A Dinastia Varela segue mostrando porque é uma das grandes famílias do mundo do rali. Mas enquanto Bruno Varela levou a melhor no Super Prime da sexta, hoje ele teve que ver o irmão, Rodrigo, levando a melhor.

Rodrigo e o navegador Matheus Mazzei completaram a especial em 06h13min16s, apenas 12s78 à frente de Bruno e Ari Fiuza. Denisio do Nascimento e Gunnar Dums ficaram em terceiro, a 02min43s89.

O Sertões segue seu deslocamento nesta segunda-feira. A terceira etapa de 2024 terá um total de 386km de extensão, sendo 336 destes válidos pela especial cronometrada, com saída de Santa Maria da Vitória e tendo como destino Luis Eduardo Magalhães, ainda na Bahia, onde o acampamento ficará por três dias.

O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024, com cobertura completa no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.

