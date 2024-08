Sertões: Moraes destaca posição de largada como fator em vitória

A 32ª edição do Sertões iniciou a disputa oficialmente neste domingo (25), com a realização da segunda etapa da competição. A primeira especial, que seria realizada no dia anterior, foi cancelada após a queda de uma ponte no quilômetro 86,5 daquele trecho da prova. Neste domingo, os competidores saíram de Formosa, em Goiás, em direção a Santa Maria da Vitória, na Bahia.

Estavam previstos 433 km cronometrados da especial mas, novamente por questões de segurança, o trecho foi reduzido para 257 km. Com um Toyota GR DRK Hilux, a dupla Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio venceu o primeiro dia de atividades na categoria Carros.

Lucas, que é piloto Toyota Gazoo Racing no Mundial de Rally Raid, já havia vencido o Super Prime na sexta-feira, tendo a oportunidade de escolher sua posição de largada. Partindo em segundo, ao lado do navegador Kaíque Bentivoglio, com quem é bicampeão do Sertões, o piloto liderou todas as parciais da especial.

A dupla finalizou o dia, que teve trechos de erosões, leito seco de rio e de veredas, com 3h09min28s no relógio, diferença de 1min12s37 para Adroaldo Weisheimer/Beco Andreotti, e de 4min32s50 para os terceiros colocados, Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs. Com isso, o duo garantiu um bom resultado para iniciar o rally, que segue até 31 de agosto, quando retorna a Brasília, cidade de onde o pelotão saiu em deslocamento livre no sábado.

“Começar um Sertões com vitória é sempre bom. Foi uma especial que começou rápida, e depois começou a ficar mais sinuosa. Então nós fomos tranquilos sem colocar um ritmo extremamente forte, mas claro, sempre andando bem. Escolhemos largar em segundo, e foi bom para pegar um pouco de poeira”, comentou Lucas.