O dia na Arábia Saudita foi brasileiro. Após um sábado de pesadelo, perdendo mais de 3h com problemas mecânicos, Lucas Moraes deu a volta por cima e entregou uma performance dominante para vencer neste domingo sua segunda especial no Dakar.

A primeira vitória de Moraes veio no ano passado, na terceira etapa, quando terminou na nona colocação na classificação geral.

Junto com seu copiloto espanhol, Armand Monleón, ele se beneficiou de um contratempo com o roadbook que causou caos para todas as equipes por volta do quilômetro 158. A falha da organização nesse posto de controle levou ao cancelamento de parte do percurso, cerca de 20 quilômetros, o que, quando chegaram à linha de chegada, deu o brasileiro como vencedor.

"Para ser honesto, tivemos problemas ontem, começamos muito rápido até chegarmos ao ponto de reabastecimento e conseguimos encontrar nosso caminho", explicou o piloto da Toyota. "Estou feliz com a vitória, e é mais uma vitória de etapa para o Brasil, para nós, para a Toyota, é muito importante para mim depois de ontem. É ótima outra vitória, então agora é hora de comemorar."

Lucas Moraes disse que o tipo de problema que aconteceu ontem lhe deu forças para ir além, apesar de ter perdido todas as suas chances de vencer no geral, estando mais de três horas e quinze minutos atrás de seu companheiro de equipe Henk Lategan:

"Claro, acho que se você quer ser campeão, tem que ter esse tipo de mentalidade em que você diz: 'ok, algo aconteceu, agora você tem que seguir em frente', tentar dar o melhor de si, e foi isso que fizemos, nos esforçamos muito para isso".

