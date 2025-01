O Dakar realizou neste domingo uma das etapas mais caóticas da edição 2025. Mesmo com a especial reduzida por conta da chuva, um erro envolvendo o roadbook distribuído aos pilotos e navegadores trouxe o caos na Arábia Saudita. Mas, em meio a tudo isso, Lucas Moraes soube rebater o desastre do sábado para garantir sua primeira vitória em 2025 e a segunda de um brasileiro na história do Dakar.

Olhando para a disputa do título, Henk Lategan foi um dos mais prejudicados pelo caos, e viu sua vantagem na liderança ser reduzida a apenas 21s.

Carros: Triunfo brasileiro em dia de caos

Os competidores enfrentaram um teste mais curto de 418 km ao redor de Al Duwadimi no domingo, com os organizadores tendo ajustado a rota e o horário de largada para garantir que os helicópteros médicos pudessem ser acionados.

Uma chuva inesperada tornou o terreno ainda mais difícil de ser enfrentado, enquanto um erro no roadbook na marca de 158 km fez com que vários pilotos se perdessem, forçando o Dakar a neutralizar efetivamente um trecho de 20 km no meio da etapa.

Moraes emergiu do caos para conquistar uma vitória dominante de 07min41s de vantagem em sua Toyota Hilux, recuperando-se de um problema mecânico no sábado que lhe custou mais de três horas e o tirou da disputa pela vitória geral.

Mas vale destacar que Moraes também teve sua cota de revés no dia. Os comissários da FIA anunciaram uma dura punição ao brasileiro e seu navegador, o espanhol Armand Monleón, referente à especial da quinta-feira. Segundo o documento dos comissários, Monleón cometeu uma infração grave ao receber e utilizar um celular durante a especial por um total de 43s. A dupla recebeu uma punição de 1h em seu tempo total e, caso isso se repita, eles serão desclassificados do Dakar.

Ekstrom liderava no primeiro posto de controle do dia, mas gradualmente caiu para o quarto lugar, atrás de Moraes, Matthieu Serradori, da Century, e seu próprio companheiro de equipe, Mitch Guthrie Jr. Mas o sueco conseguiu recuperar o terreno perdido à medida que a etapa avançava, registrando seu melhor resultado no Dakar 2025, em segundo.

Ele foi seguido de perto por Guthrie Jr., e o americano completou uma forte exibição para a Ford em terceiro.

Isso aconteceu depois que o Dakar atualizou os tempos finais de vários pilotos que foram pegos pelo erro no roadbook e foram originalmente mostrados muito abaixo na ordem. O pentacampeão Nasser Al-Attiyah chegou a perder mais de 40 minutos para o vencedor da etapa, Moraes, mas depois de uma correção do Dakar, ele foi classificado em quarto lugar e ficou a apenas 11min15s do brasileiro.

#200 The Dacia Sandriders Dacia: Nasser Al-Attiyah, Boulanger Edouard Foto de: Red Bull Content Pool

O piloto da Toyota, Seth Quintero, e a companheira de Nasser na Dacia, Cristina Gutierrez, terminaram um minuto atrás, em quinto e sexto, respectivamente, enquanto Yazeed Al-Rajhi foi mais uma vez o melhor corredor da equipe Overdrive, em sétimo.

O líder geral Henk Lategan teve um dia difícil a bordo de sua Hilux de fábrica, pois perdeu 15 minutos e caiu para o 15º lugar na classificação da etapa. Isso significa que a vantagem de sete minutos que ele tinha no início da etapa foi quase anulada, com Al-Rajhi chegando a 21 segundos dele, apesar de ter tido um dia mediano.

Dakar 2025 - Resultados dos carros após a Etapa 7 (Top 10 + Brasileiros)

Posição Piloto Carro Tempo/ diferença 1 Henk Lategan Toyota 33h43m58s 2 Yazeed Al-Rajhi Toyota 21s 3 Mattias Ekstrom Ford 10m25s 4 Nasser Al-Attiyah Dacia 21m57s 5 Mitch Guthrie Jr Ford 40m01s 6 Matthieu Serradori Century 54m20s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota 1h13m05s 8 Seth Quintero Toyota 1h28m32s 9 João Ferreira Mini 1h58m25s 10 Brian Baragwanath Century 2h07m38s 13 Lucas Moraes Toyota 3h15m13s 20 Marcos Moraes / Maykel Justo Toyota 5h17m08s 21 Marcelo Gastaldi Century 5h37m52s

Motos: Sanders volta a vencer

Mesmo com o atraso da largada, as motos saíram ainda na noite saudita para a especial cronometrada de 412km. O líder Daniel Sanders iniciou a jornada com uma grande vantagem de doze minutos para seu principal rival, Tosha Schareina, conseguindo se posicionar à frente no primeiro ponto de controle.

Aos poucos, foi ficando claro que a briga do dia estava entre os dois líderes e, após o 100º km, Schareina conseguiu se colocar brevemente na ponta, mas com apenas três segundos de vantagem. Ele foi aumentando essa diferença com o passar dos minutos, chegando a 30s com mais de três horas de percurso.

Mas Sanders voltou a voar e, no ponto de controle do quilômetro 289, Sanders estava novamente na ponta com 20s de vantagem para Schareina, o que se manteve até o fim do dia.

Na classificação geral, Sanders lidera com 15min33s de vantagem para Schareina. Adrien van Beveren é o terceiro a 26min07s, com Ricky Brabec em quarto a 33min19s. Já Luciano Benavides coloca uma segunda KTM para fechar o top 5.

Dakar 2025 - Resultados das motos após a Etapa 7 (Top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 39:29:22 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:33 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +26:07 (3e) 4

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +33:19 (4e) 5

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +37:32 (5e) 6

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +38:48 (6e) 7

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +46:19 (7e) 8

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +52:43 (8e) 9 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +1:18:55 (9e) 10

T. EBSTER R2 #96 - BAS world KTM racing team +1:42:00 (10e)

